Ferran Torres desata rumores tras su paso por Nueva York y una inesperada confesión

El nombre del jugador continúa acaparando titulares semanas después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial de Fútbol 2026 .

El delantero español, Ferran Torres, autor del gol que le dio el título a la selección de España en la final frente a Argentina, volvió a ser noticia durante su visita a Estados Unidos, donde participó en una entrevista para el programa Today, de la cadena NBC. Sin embargo, más allá del entusiasmo que despertó entre los aficionados, fueron sus declaraciones sobre su futuro en el FC Barcelona las que provocaron una ola de reacciones.

El futbolista viajó a Nueva York como parte de una gira promocional junto a una de las marcas que patrocinan su carrera. Su presencia en uno de los programas matutinos con mayor audiencia de la televisión estadounidense atrajo a decenas de seguidores, quienes se congregaron a las afueras del estudio para recibir al campeón del mundo entre aplausos, gritos y solicitudes de fotografías y autógrafos.

La popularidad de Ferran Torres quedó en evidencia desde su llegada al set de grabación, donde fue recibido con un ambiente de euforia. El atacante también dejó su firma en el tradicional muro de autógrafos del programa, un gesto reservado para invitados destacados que han pasado por el espacio televisivo a lo largo de los años.

Durante la entrevista, el internacional español recordó el momento que cambió la historia del torneo y le dio a España su ansiado campeonato mundial. Al hablar sobre el gol decisivo que marcó en la final, confesó que todavía intenta asimilar todo lo ocurrido aquella noche y reveló que ha revivido la jugada en numerosas ocasiones. “Cuando terminó el partido, no me acordaba del gol. Solo tengo la sensación de haberme vuelto loco... no me acordaba de cómo había marcado”, explicó al describir las emociones que experimentó tras el pitazo final.

Las palabras del delantero reflejan la intensidad con la que vivió uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El triunfo de la selección española en el Mundial convirtió a Ferran Torres en uno de los futbolistas más seguidos del momento, impulsando aún más su proyección internacional y despertando el interés de aficionados y medios de comunicación fuera de Europa.

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No obstante, el momento que generó mayor impacto durante la conversación llegó cuando fue consultado sobre su futuro deportivo. Aunque actualmente mantiene un vínculo contractual con el FC Barcelona, el jugador no descartó la posibilidad de afrontar un nuevo desafío en otra institución, alimentando así las especulaciones sobre una eventual transferencia durante el próximo mercado de fichajes.

Con total cautela, Ferran respondió: “Tengo contrato en el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Solo estoy esperando a tomar la decisión correcta”. La declaración fue interpretada por muchos como una señal de que el atacante analiza distintas alternativas para continuar su carrera, especialmente en medio de los persistentes rumores que lo relacionan con el Paris Saint-Germain (PSG).

Aunque el futbolista evitó confirmar negociaciones o revelar detalles sobre posibles conversaciones con otros clubes, sus palabras fueron suficientes para reactivar el debate en torno a su continuidad en el conjunto azulgrana. En las últimas semanas, distintos reportes de la prensa deportiva europea han vinculado al delantero con varios equipos interesados en reforzar su plantilla tras el Mundial, escenario que incrementa la expectativa sobre su próximo movimiento profesional.

Mientras tanto, Ferran Torres continúa disfrutando del reconocimiento obtenido tras conquistar el título mundial con España y de la creciente popularidad que lo acompaña desde entonces. Su presencia en la televisión estadounidense evidenció el alcance internacional que ha adquirido después de la histórica final, consolidándolo como una de las figuras más mediáticas del fútbol europeo.

El futbolista ha sido protagonista de noticias del corazón tras disfrutar las vacaciones en Ibiza junto a amigos, pero uno de los momentos que más atención generó fueron las fotografías junto a su compañero de selección Marcos Llorente, con quien mantiene una estrecha amistad.

También destacó al ser visto en una discoteca compartiendo con el campeón de UFC Ilia Topuria.

A la espera de que el mercado de fichajes avance y se conozca una decisión definitiva, las declaraciones del delantero han dejado abierta la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera. Por ahora, el campeón del mundo mantiene el foco en su preparación deportiva, mientras aficionados y analistas siguen atentos a cualquier novedad sobre el futuro de una de las estrellas que brilló con mayor intensidad en el Mundial 2026.