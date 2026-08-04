Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez prepararían su boda en Portugal

Diversos medios internacionales aseguran que el enlace matrimonial se llevará a cabo el próximo fin de semana en Madeira, Portugal , la isla donde nació el delantero portugués y uno de los destinos más representativos de su historia personal.

Después de varios meses de expectativa desde que anunciaron su compromiso, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían ultimando los detalles para celebrar una de las bodas más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento.

De acuerdo con la información difundida por la prensa europea, la ceremonia religiosa tendría lugar en la Catedral de Funchal, mientras que la recepción se desarrollaría en el exclusivo Savoy Palace, un hotel de cinco estrellas ubicado en la capital de Madeira. La noticia pone fin a las especulaciones que durante semanas situaban la boda en la Quinta da Regaleira, en Sintra, una versión que perdió fuerza después de comprobarse que el recinto permanecía abierto al público durante las fechas inicialmente señaladas.

La confirmación sobre el cambio de escenario cobró mayor relevancia tras las declaraciones de una fuente consultada por el diario británico The Sun, que aseguró: “A los huéspedes del hotel se les ha comunicado que dos plantas estarán fuera de servicio el viernes y el sábado, así como varias zonas de bar”. Esta información reforzó la versión de que el establecimiento será reservado parcialmente para albergar la celebración privada de la pareja.

El anuncio llega poco después de que Cristiano Ronaldo concluyera su participación con la selección de Portugal en el Mundial de 2026. Tras la eliminación del equipo frente a España en los octavos de final, el futbolista aprovechó unos días de descanso para regresar a su país junto a Georgina Rodríguez y sus hijos. La modelo compartió en redes sociales imágenes de las vacaciones familiares, mostrando recorridos por distintas playas portuguesas antes de la esperada ceremonia.

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El matrimonio entre el delantero del Al-Nassr y la empresaria española representa un paso más en una relación que comenzó en 2016, cuando Georgina trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, ambos han construido una de las familias más mediáticas del deporte internacional y han compartido públicamente momentos importantes de su vida personal y profesional.

Años antes del compromiso, Ronaldo ya había expresado su deseo de casarse con Georgina una vez terminara la Copa del Mundo. Durante una entrevista con Piers Morgan declaró: “Espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”. En esa misma conversación explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de formalizar la relación al afirmar: “Me voy a casar con ella porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo”.

El compromiso oficial fue anunciado en agosto del año pasado, después de ocho años de relación. Georgina Rodríguez compartió la noticia con sus seguidores mediante una publicación en Instagram acompañada únicamente por la frase “Sí, quiero”, mientras que Cristiano reveló posteriormente que la propuesta ocurrió en un momento inesperado y especialmente significativo para ambos.

La pareja tiene dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, además de haber enfrentado uno de los episodios más difíciles de su vida con el fallecimiento de su hijo Ángel poco después del parto. Ronaldo también es padre de Cristiano Jr., así como de los mellizos Eva y Mateo. Desde 2022, toda la familia reside en Arabia Saudita, país al que se trasladaron tras el millonario fichaje del portugués con el Al-Nassr, etapa en la que continúan consolidando su vida personal mientras se preparan para sellar oficialmente su historia de amor.