Juegos Centroamericanos y del Caribe | Así sale Panamá ante Cuba en la Súper Ronda del béisbol masculino

La novena de Alberto Macré llega con marca perfecta de 3-0 a un cruce clave en la lucha por el boleto a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Panamá/La selección de béisbol de Panamá debuta hoy en la Súper Ronda de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente a Cuba en el estadio Juan Marichal.

El equipo dirigido por Alberto Macré saltará al terreno a las 2:00 p.m., hora de Panamá, en el primero de tres compromisos que definirán a los finalistas del certamen.

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Panamá llega a este cruce con paso perfecto. La novena panameña terminó la fase regular con foja de 3-0 tras vencer a México, Nicaragua y Colombia, avanzando sin derrotas a la Súper Ronda. En el último duelo de grupo, Panamá superó 3-0 a Colombia con bateo oportuno de Edgar Muñoz, quien conectó un triple, además de dobletes consecutivos de Jhonny Santos y Luis Castillo, y en la cuarta entrada Carlos Mosquera añadió un cuadrangular solitario para ampliar la ventaja, mientras el chiricano Kevin Miranda mantuvo a raya a los bateadores colombianos durante seis episodios y un tercio.

Del otro lado estará una Cuba que también llega sin derrotas y como una de las favoritas al título. Los cubanos vencieron 9-6 en entradas extra a los anfitriones dominicanos para avanzar invictos con marca de 3-0 a la Súper Ronda, en un partido que resolvieron con un ataque de cinco carreras en el octavo episodio, tras doble de Yoelkis Gibert, imparable de Luis Vicente Mateo, boleto intencional a Yoel Yanqui y jonrón de tres carreras de Yasiel González.

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El lineup que presentará Panamá hoy ante los cubanos estará encabezado por Edgard Muñoz en la segunda base, seguido de Jhonny Santos en el jardín izquierdo, Luis Castillo como bateador designado, Erasmo Caballero detrás del plato, Carlos Mosquera en el jardín derecho, Abraham Rodríguez en la inicial, Joshwan Wright en la antesala, José Mordock en el jardín central y Héctor Rayo en el campo corto, con Harold Araúz como lanzador abridor.

Tras el enfrentamiento ante la novena cubana, Panamá volverá a la acción mañana miércoles frente al anfitrión, República Dominicana, a las 6:00 p.m., también en el estadio Juan Marichal, y cerrará su participación en la fase el jueves ante Puerto Rico, nuevamente a las 2:00 p.m. La Súper Ronda reúne a las cuatro mejores selecciones del torneo en un todos contra todos para definir las posiciones finales, luego de que Cuba, Puerto Rico y República Dominicana avanzaran desde el Grupo A, mientras Panamá, Nicaragua y Colombia lo hicieron desde el Grupo B.

Lo que está en juego

Los dos equipos con mejor desempeño en la Súper Ronda avanzarán al juego por la medalla de oro, mientras que el tercer y cuarto lugar se enfrentarán por la presea de bronce. Los duelos por el oro y el bronce están programados para el viernes 7 de agosto, y el ganador se asegurará además la primera plaza de clasificación para los Juegos Panamericanos de 2027 en Lima, Perú.