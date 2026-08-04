Asociación de Grandes Clientes advierte posible aumento de la tarifa eléctrica y su impacto en consumidores

Agrandel detalló que al grupo de grandes clientes eléctricos pertenecen industrias productoras de alimentos, insumos de construcción, materia prima de productos indispensables para hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles y otras empresas que emplean a cientos de panameños y aportan al progreso del país.

La Asociación de Grandes Clientes Eléctricos (Agrandel) emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por la propuesta del nuevo pliego tarifario, que incluye un posible aumento para las tarifas que pagan los grandes clientes, denominado Cargo de Potencia de Generación (CPG).

Según la agrupación, esta decisión estaría impactando directamente a la población consumidora de los bienes y servicios que producen estos grandes clientes. Nos referimos a pasar del costo actual de B/. 12.00 kW mes (Edemet - Edechi) y 13.93 kW mes (ENSA) a B/. 16.00 kW/mes en ambas distribuidoras eléctricas.

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Agrandel detalló que al grupo de grandes clientes eléctricos pertenecen industrias productoras de alimentos, insumos de construcción, materia prima de productos indispensables para hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles y otras empresas que emplean a cientos de panameños y aportan al progreso del país.

“Este aumento afectaría el diario vivir y restaría competitividad a nuestro sector comercial e industrial, en este momento en donde se mantiene el cuestionamiento acerca de la calidad del suministro eléctrico, por un segmento importante de la población”, subrayaron en la misiva.

La preocupación del gremio surge tras la publicación de las Consultas Públicas No. 008-26 y No. 009-26 propuestas para considerar los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización para Clientes Regulados y Grandes Clientes Habilitados en el mercado mayorista de electricidad de la Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (Edemet), Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) y de la empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), para el periodo comprendido del 2026 al 2030”, las cuales fueron emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en donde se delimita el envío de comentarios, según el aviso, hasta el jueves 6 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m.

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