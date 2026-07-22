ASEP: Empresas eléctricas tienen hasta octubre para agilizar reclamos y mejorar aspectos del servicio

La ASEP mantendrá reuniones constantes de fiscalización y advierte sobre la aplicación de sanciones si las distribuidoras no cumplen los planes exigidos.

Ciudad de Panamá/Las empresas distribuidoras de electricidad en Panamá deberán cumplir con un estricto plan de adecuación que incluye cambios directos en los procedimientos para el retiro de medidores, atención expedita de reclamos por autoconsumo y la modificación del formato de la factura de luz.

Así lo confirmó la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, quien detalló que las distribuidoras tienen como fecha límite el próximo mes de octubre para entregar e implementar la totalidad de las acciones exigidas por la entidad reguladora.

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Entre los puntos clave requeridos destaca la reorganización en los procesos de cambio de medidores, ya sea por actualización de equipos o ante reclamos por consumo elevado. Además, la ASEP solicitó reforzar el mantenimiento de la red de distribución eléctrica para mejorar la calidad del servicio en todo el país.

Uno de los cambios más relevantes para los clientes será el rediseño del recibo del servicio. La iniciativa busca no solo enseñar a la población a interpretar su facturación, sino transformar la estructura del documento para que los usuarios comprendan con claridad su consumo real de energía y no únicamente el monto a pagar.

Rodríguez enfatizó que la entidad se mantiene en constante reunión con las empresas del sector para fiscalizar el cumplimiento de estas medidas. Según la titular de la ASEP, las causas de las fallas ya fueron identificadas y las soluciones están trazadas, por lo que, de no ejecutarse en el tiempo previsto, la administración procederá a la aplicación de sanciones.