Asamblea Nacional: Avanzan mesas técnicas para modificar la ley sobre el acoso escolar

La diputada Grace Hernández encabeza la revisión de vacíos legales en las normativas contra el bullying, con la participación de la sociedad civil y entidades del Gobierno.

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional fue sede de la segunda mesa técnica orientada a revisar y fortalecer el marco legal existente sobre el acoso escolar y la violencia juvenil en el país.

Las discusiones se centran en el análisis de la Ley 289 y en los ajustes al Anteproyecto de Ley 84, iniciativa que actualmente se encuentra designada a la Comisión de Salud a la espera de su prohijamiento.

La jornada de trabajo reunió a diversos sectores clave, incluyendo representación de entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación (Meduca), la Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial en el área de niñez. Asimismo, participaron activamente grupos de la sociedad civil, padres de familia y las madres de dos estudiantes que han impulsado formalmente el anteproyecto de ley.

Durante el encuentro, la diputada Grace Hernández explicó que el trabajo se estructuró en cinco mesas temáticas para lograr mayor eficiencia en la revisión artículo por artículo.

Según detalló la diputada, el objetivo central es corregir los vacíos legales de la Ley 289 de Acoso Escolar, normativas que, aunque vigentes y dotadas de protocolos y políticas, presentan fallas estructurales al momento de aplicarse en la práctica.

Entre los aspectos priorizados en las mesas de análisis destaca el establecimiento de consecuencias para los agresores y para los responsables de aplicar los reglamentos. La diputada enfatizó que los protocolos no son efectivos si no se fijan sanciones ante su incumplimiento. De igual forma, las mesas buscan interconectar las instituciones públicas para asegurar el funcionamiento integral del sistema y exigir la corresponsabilidad de la sociedad civil.

Tras concluir este ciclo de trabajo, se elaborará un documento más robusto que servirá de insumo para una tercera mesa técnica, fase en la que se consolidará el texto definitivo antes de elevar la propuesta a discusión en el pleno legislativo.

Con información de Elizabeth Gonzalez.