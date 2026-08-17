Filas y confusión en la CSS a un día de vencer el plazo para cambiar de sistema de pensiones

Asegurados acudieron desde tempranas horas a la agencia de Los Pueblos para aclarar dudas sobre las proyecciones de sus pensiones. El periodo para solicitar el cambio vence.

Ciudad de Panamá/A un día de que venza el plazo establecido por la Ley 462, asegurados formaron filas desde las 7:00 a.m. en la agencia de la Caja de Seguro Social (CSS) de Los Pueblos para recibir orientación sobre el sistema de pensiones al que pertenecen y decidir si solicitan el traslado.

Entre quienes aguardaban atención predominaban las dudas sobre las proyecciones presentadas en la plataforma Mi Retiro Seguro y las diferencias entre permanecer en el sistema actual o pasar al Sistema Único de Capitalización con Garantía Solidaria.

“La inseguridad, la inseguridad en cuanto al sistema y el cálculo de la jubilación, que uno no sabe en realidad qué es lo que está pasando”, expresó uno de los asegurados.

El ciudadano aseguró que intentó realizar la consulta mediante su teléfono, pero no logró aclarar sus interrogantes.

“Hay muchas cosas que no están claras. Uno se mete en esta cuestión en el teléfono y es por gusto”.

Proyecciones diferentes generan dudas

Una docente relató que acudió previamente a una agencia de la CSS, donde le indicaron que pertenecía al sistema anterior, pero posteriormente recibió un correo electrónico que le recomendaba trasladarse al nuevo modelo.

Según explicó, la plataforma le proyectó una indemnización única superior a $26 mil en su sistema actual. En el correo se le indicaba que, si se cambiaba, podría recibir una pensión mensual de $194.81.

“No lo comprendo, de verdad que no lo comprendo. Quiero que me orienten con respecto a eso”.

El plazo del 18 de agosto aplica a los asegurados que, de acuerdo con la Ley 462, cumplen los requisitos para solicitar el traslado de su sistema de pensiones. La CSS ha reiterado que la decisión debe adoptarse después de revisar el historial de cuotas y las proyecciones individuales disponibles en Mi Retiro Seguro.

Quienes tienen derecho a elegir y no solicitan el traslado permanecen en el sistema al que actualmente están afiliados; la plataforma no selecciona automáticamente un régimen distinto. La CSS recalca que la decisión es personal.

Con información de Hellen Concepción.