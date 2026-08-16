¿Cuántos asegurados podrían beneficiarse al cambiar de sistema de pensiones? Director de la CSS, Dino Mon, lo explica

La institución registra 1.6 millones de cotizantes activos: 736,000 pertenecen al sistema solidario, 868,000 al sistema mixto y 29,000 ingresaron al sistema único de capitalización con garantía solidaria después de la reforma.

Panamá/El plazo para seleccionar una opción en la plataforma 'Mi Retiro Seguro' vence el martes 18 de agosto. La institución recomendó revisar las cuotas y proyecciones antes de tomar una decisión.

La Caja de Seguro Social (CSS) identificó a unas 4,000 personas cuyas proyecciones muestran que podría convenirles cambiar de sistema de pensiones antes de que venza el plazo para seleccionar una opción en la plataforma Mi Retiro Seguro.

El director de la CSS, Dino Mon, explicó que el grupo está integrado por aproximadamente 3,000 afiliados al sistema exclusivo de beneficio definido y más de 1,000 pertenecientes al sistema mixto.

“Parecería que les conviene meterse en Mi Retiro Seguro, estudiar un poquito más todo el tema de las cuotas, revisarlas y hacer sus proyecciones porque parecería que les convendría el cambio”, expresó.

La institución envió correos electrónicos a estas personas para que revisen su información. Sin embargo, Mon indicó que la recepción del mensaje dependerá de que las direcciones registradas en la plataforma estén actualizadas.

Pueden estar dejando algún tipo de beneficio en la mesa si no toman la decisión de revisar con tiempo en estos dos días lo que está pasando”, advirtió.

Cabe señalar que las agencias de la CSS trabajaron este fin de semana para explicar a los afiliados los diferentes programas.

Mayoría decide permanecer en su sistema

La CSS registra 1.6 millones de cotizantes activos: 736,000 pertenecen al sistema solidario o exclusivo de beneficio definido; 868,000 están en el sistema mixto y 29,000 ingresaron al sistema único de capitalización con garantía solidaria después de la reforma.

De los 736,000 afiliados al sistema solidario, 183,000 ya seleccionaron una opción: 180,000 decidieron permanecer y 3,000 optaron por cambiarse. Esto representa, respectivamente, el 98 % y el 2 % de quienes formalizaron su decisión.

Otros 552,000 afiliados a este sistema todavía no han seleccionado una alternativa. Mon aclaró que no están obligados a hacerlo: quienes no registren una decisión antes del 18 de agosto permanecerán automáticamente en el sistema solidario.

En el sistema mixto, 803,000 personas no deben escoger porque les faltan más de siete años para jubilarse y pasarán en 2032 al nuevo sistema por disposición legal.

Entre los afiliados al sistema mixto que ya formalizaron una decisión, 3,000 —el 75 %— permanecieron y 1,000 —el 25 %— se cambiaron. Unas 60,000 personas con derecho a escoger todavía no habían seleccionado una opción.

Miles acudieron a las agencias

Mon señaló que las agencias y oficinas de la CSS recibieron cerca de 5,000 personas el viernes y casi 4,000 el sábado. Ante la demanda, la institución también abrió sus instalaciones este domingo.

El director explicó que muchos usuarios acuden porque no recuerdan el correo electrónico utilizado para registrarse, mantienen más de un número de seguro social o presentan inconsistencias en su historial laboral.

La plataforma permite consultar las cuotas, los salarios registrados y las proyecciones de la futura pensión. También ofrece un mecanismo para reportar posibles irregularidades en los aportes realizados por los empleadores.

Con información de Luis Jiménez.