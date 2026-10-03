Canciller Martínez-Acha presenta proyectos de Panamá a empresarios interesados en invertir desde Singapur

Martínez-Acha, quien acompaña a Mulino en su gira de Estado por Singapur y Vietnam, invitó a los empresarios a participar en el III Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará en Panamá en enero de ese año.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha se reunió este sábado en Singapur con representantes de los sectores marítimo, farmacéutico, inmobiliario, de salud y legal, entre otros, interesados en invertir en Panamá.

Según el canciller, los empresarios manifestaron interés en los proyectos que impulsa el gobierno del presidente José Raúl Mulino para este año y el próximo. “Hoy, 3 de octubre, en Singapur hemos tenido un desayuno de trabajo con una representación importante del empresariado de este país de Asia. Hubo una representación de industrias variadas, como los puertos, las farmacéuticas, el gremio legal y el gremio marítimo, y, sobre todo, un interés marcado por los diferentes proyectos que nuestro país lanzará hacia finales de este año y el próximo, en materia portuaria, de infraestructura, de hospitales y de interconexión eléctrica con Colombia”, dijo.

“Panamá llama la atención por la política de apertura, estabilidad y, sobre todo, grandes proyectos que permitirán que nuestro país tenga un período de crecimiento en los próximos años”, afirmó Martínez-Acha.

Durante el encuentro, presentó el Plan Estratégico 2025-2029 del Gobierno, que incluye proyectos de reactivación vial con una inversión millonaria y la creación de más de 7,000 empleos.

También abordó proyectos de movilidad e infraestructura social, entre ellos el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la expansión de la plataforma del Aeropuerto Internacional de Tocumen y de los aeropuertos regionales.

Martínez-Acha, quien acompaña a Mulino en su gira de Estado por Singapur y Vietnam, invitó a los empresarios a participar en el III Foro Económico de América Latina y el Caribe 2027.

El encuentro se celebrará en Panamá en enero de ese año, bajo el lema “Una región de soluciones para los desafíos globales”.