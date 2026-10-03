Mulino llega a Singapur para promover proyectos logísticos y fortalecer las relaciones bilaterales

El lunes 5 de octubre, el mandatario participará, junto con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en una ceremonia de bautizo de una orquídea en el Orchid Garden. Se trata de un acto protocolar que el Gobierno de Singapur ofrece al mandatario como personalidad distinguida.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este sábado 3 de octubre a Singapur para una visita de Estado orientada a fortalecer las relaciones bilaterales, promover proyectos logísticos y de marina mercante, y ampliar la cooperación entre ambos países.

El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional de Changi. Durante su estadía se reunirá con el presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, y el primer ministro, Lawrence Wong. También se desarrollarán reuniones bilaterales entre autoridades de los dos países.

Para este domingo, Mulino tiene prevista una visita al puerto de Tuas, cuya primera fase fue inaugurada en 2022. Se prevé que el megaproyecto concluya en 2040 y se convierta en la terminal de contenedores automatizada más grande del mundo.

La agenda incluye cooperación en servicios aéreos y el inicio de negociaciones para un tratado bilateral de asistencia legal mutua entre Panamá y Singapur.

También se evaluará la firma de un memorándum de entendimiento sobre cooperación en créditos de carbono, conforme al artículo 6 del Acuerdo de París, que permite el intercambio internacional de reducciones de emisiones para contribuir al cumplimiento de las metas climáticas nacionales.

Agenda del lunes y viaje a Vietnam

El lunes 5 de octubre, Mulino participará, junto con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, en una ceremonia de bautizo de una orquídea en el Orchid Garden. Se trata de un acto protocolar que el Gobierno de Singapur ofrece al mandatario como personalidad distinguida.

Ese día se reunirá con el presidente y el primer ministro de Singapur en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Al mediodía asistirá a un banquete de Estado ofrecido por Tharman Shanmugaratnam, con la participación de ministros y miembros del cuerpo diplomático.

Posteriormente, el presidente panameño viajará a Hanói, Vietnam, para continuar la segunda parte de la gira oficial, cuyo propósito es reforzar las relaciones bilaterales con ese país.

A su llegada a Singapur, Mulino fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Vivian Balakrishnan; el jefe de Protocolo de ese ministerio, Harold Lee; y la directora general de la Dirección de las Américas, Lynette Long. Por Panamá estuvieron presentes el canciller Javier Martínez-Acha y el embajador en Singapur, Sebastián Breto Pérez.

La delegación panameña está integrada por la primera dama; el canciller; el ministro del Canal, José Ramón Icaza; el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz; y Kristel Getzler, de la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.