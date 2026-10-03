Los fiscales y procuradores generales de los países miembros eligieron por aclamación y unanimidad, al procurador Luis Gómez Rudy.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá asumió la vicepresidencia para América Central de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), tras la elección del procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy.

Los fiscales y procuradores generales de los países miembros lo eligieron por aclamación y unanimidad durante la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la asociación, celebrada en Perú el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Con esta designación, Panamá se mantiene en el Comité Ejecutivo de la AIAMP, presidido por Argentina, y continuará participando en la coordinación internacional de la persecución penal de delitos que cruzan fronteras.

Durante el encuentro, los ministerios públicos abordaron el combate contra la corrupción, el lavado de activos, el tráfico de drogas y la trata de personas, así como la atención y protección de víctimas y testigos.

El objetivo fue armonizar criterios y procedimientos entre las fiscalías para que las investigaciones puedan continuar más allá de las fronteras nacionales.

Fundada en Brasil en 1954, la AIAMP reúne a los Ministerios Públicos de 22 países de América y Europa y trabaja mediante redes permanentes y grupos especializados.

Uno de sus enfoques es la persecución penal estratégica con énfasis patrimonial, que busca afectar el poder económico de las organizaciones criminales mediante la identificación y recuperación de los activos obtenidos del delito.