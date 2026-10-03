Dengue en Panamá: casos disminuyen 27.3%, pero se registran 19 muertes en 2026

La región de Colón registra la mayor cantidad de casos del país, con 2,221, seguida muy de cerca por la región Metropolitana, con 2,202.

Los casos de dengue en Panamá registran una disminución del 27.3% en 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el país acumula 9,055 casos y 19 defunciones asociadas a la enfermedad, de acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa).

Las cifras corresponden a la semana epidemiológica 37, comprendida entre el 13 y el 19 de septiembre. Para el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 11,790 casos de dengue.

Del total registrado este año, 7,861 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, otros 1,141 presentan signos de alarma y 53 han sido clasificados como dengue grave.

Colón y la región Metropolitana concentran más casos

La región de Colón registra la mayor cantidad de casos del país, con 2,221, seguida muy de cerca por la región Metropolitana, con 2,202.

Posteriormente aparecen Chiriquí, con 989 casos; Panamá Oeste, con 849; San Miguelito, con 739; Panamá Norte, con 555; y Bocas del Toro, con 482.

El resto se distribuye entre Panamá Este (403), Herrera (244), Veraguas (115), Los Santos (83), comarca Ngäbe-Buglé (62), Coclé (49), comarca Guna Yala (42) y Darién (20).

Hospitalizaciones disminuyen 9.8%

El informe también refleja una reducción en las hospitalizaciones por dengue. En lo que va de 2026 han sido hospitalizadas 1,031 personas, frente a las 1,129 reportadas durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una disminución del 9.8%, según el Minsa.

Pese a la reducción de casos y hospitalizaciones, se contabilizan 19 defunciones asociadas al dengue.

Colón registra cuatro muertes; Bocas del Toro y Los Santos, tres cada una; mientras que la región Metropolitana y Chiriquí reportan dos respectivamente. San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas contabilizan una muerte cada una.

Veracruz encabeza los corregimientos con más casos

Entre los corregimientos con mayor número de casos de dengue, Veracruz ocupa el primer lugar con 708, seguido de Puerto Pilón (440), Sabanitas (323), Tocumen (318), Burunga (291), Cristóbal (285), Cativá (280), 24 de Diciembre (253), Cristóbal Este (251), Nueva Providencia (217), Chilibre (201) y David (191).

El grupo de 10 a 14 años es el más afectado, con 1,028 casos y una tasa de incidencia de 277.4 casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel nacional, la tasa de incidencia correspondiente a la semana epidemiológica 37 se ubicó en 9.2 casos por cada 100 mil habitantes.

Ante las cifras, las autoridades sanitarias recomendaron mantener las medidas para evitar la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, principalmente mediante la eliminación de recipientes que puedan acumular agua.

También recomendaron mantener cubiertos y tratados adecuadamente los depósitos utilizados para almacenar agua, con el objetivo de impedir que se conviertan en criaderos.