Policlínica de Betania: reducen cupos de atención en laboratorio por problemas en el aire acondicionado

Los pacientes que acudan sin una cita programada, no podrán ser atendidos temporalmente en este servicio.

El laboratorio de la Policlínica Don Alejandro De La Guardia, Hijo, en Betania, suspendió temporalmente la atención de pacientes de demanda espontánea debido a un desperfecto en el sistema de aire acondicionado, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Mientras se mantenga la afectación, el laboratorio atenderá únicamente a pacientes procedentes del cuarto de urgencias de la policlínica y a aquellos que ya cuenten con una cita programada.

De acuerdo con la CSS, la suspensión temporal se debe a un daño en el compresor del equipo de aire acondicionado. La institución informó que se encuentra gestionando la adquisición de un nuevo componente para realizar la reparación.

El proceso podría tomar aproximadamente siete días hábiles, aunque no se precisó una fecha exacta para la normalización del servicio.

¿Qué pacientes serán atendidos?

Durante este periodo, el laboratorio de la Policlínica de Betania mantendrá la atención exclusivamente para:

Pacientes provenientes del cuarto de urgencias.

Pacientes que tengan una cita previamente programada.

Los pacientes que acudan por demanda espontánea, es decir, sin una cita programada, no podrán ser atendidos temporalmente en este servicio.

La CSS indicó que comunicará cuando el laboratorio retome su funcionamiento habitual.