Fuertes lluvias dejan fuera de operación a cinco potabilizadoras por alta turbiedad

El Idaan explicó que sus equipos técnicos y operativos permanecen en las instalaciones monitoreando de manera permanente las condiciones de las fuentes y los niveles de turbiedad.

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron un incremento en los niveles de turbiedad de las fuentes de agua cruda y obligaron a suspender temporalmente las operaciones de cinco plantas potabilizadoras del país, informó este lunes 17 de agosto el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Las plantas afectadas son:

Centenario de Pacora , en Panamá Este.

, en Panamá Este. Paso Canoas , en el corregimiento de Progreso, distrito de Barú, Chiriquí.

, en el corregimiento de Progreso, distrito de Barú, Chiriquí. Jaime Díaz Quintero (El Trapichito) , en Panamá Oeste.

, en Panamá Oeste. Penonomé , en la provincia de Coclé.

, en la provincia de Coclé. Tortí, en Darién.

La alta turbiedad impide que las plantas puedan realizar el proceso de potabilización bajo los parámetros requeridos para garantizar la calidad del agua que se distribuye a la población.

El Idaan explicó que sus equipos técnicos y operativos permanecen en las instalaciones monitoreando de manera permanente las condiciones de las fuentes y los niveles de turbiedad.

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La suspensión se mantendrá mientras el agua cruda presente valores que no permitan realizar el tratamiento de manera adecuada. Una vez las condiciones mejoren, las plantas retomarán operaciones y comenzará la recuperación gradual del suministro en las comunidades abastecidas por estos sistemas.

En Panamá Este, por ejemplo, la potabilizadora Centenario de Pacora se encuentra fuera de operaciones debido a la alta turbiedad registrada en el río Pacora. Esta planta abastece a sectores como Pacora, Las Garzas, San Diego, Tataré y comunidades aledañas.

El Idaan señaló que continuará informando sobre la evolución de las condiciones en cada planta y reiteró que la suspensión responde a una medida preventiva para priorizar la calidad del agua que llega a los hogares.