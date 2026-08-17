La pobreza multidimensional disminuye en Panamá, pero las mayores brechas persisten en zonas comarcales

El informe señala que 15 de los 17 indicadores de privación registraron mejoras durante el período analizado.

La pobreza multidimensional en Panamá mostró una reducción entre 2022 y 2025. Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la proporción de personas en esta condición pasó de 14.7% a 12.4%, una disminución de 2.3 puntos porcentuales.

El resultado equivale a 83,949 personas que dejaron de estar en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con el informe, que utiliza información de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El IPM mide carencias que van más allá de los ingresos e incluye aspectos como educación, vivienda, servicios básicos, trabajo, salud y ambiente.

El informe señala que 15 de los 17 indicadores de privación registraron mejoras durante el período analizado.

Entre los avances destaca la electrificación de 3,407 viviendas ubicadas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso. Esta intervención contribuyó a reducir en 39.8% la privación relacionada con la falta de electricidad.

En salud, la implementación de SIPWEB PLUS, una herramienta para el seguimiento prenatal, estuvo asociada con una reducción de 33% en la privación vinculada al control del embarazo.

También se registraron mejoras en el acceso a vías de comunicación terrestre. Los proyectos viales y programas de mantenimiento permitieron reducir en 31.1% la privación relacionada con este indicador.

Las mayores reducciones, en territorios históricamente rezagados

La disminución más marcada se concentró en algunas de las zonas que históricamente han presentado mayores niveles de pobreza multidimensional.

La Comarca Emberá registró una reducción de 16 puntos porcentuales, seguida de Bocas del Toro, con una caída de 9.9 puntos, y la Comarca Ngäbe Buglé, con una disminución de 7.9 puntos.

El informe también destaca una reducción en la intensidad de la pobreza multidimensional. Esto significa que, además de disminuir el número de personas en esta condición, quienes permanecen en pobreza enfrentan, en promedio, un menor número de carencias simultáneas.

El MEF utiliza el IPM como una herramienta para identificar las necesidades específicas de la población y de cada territorio, con el objetivo de orientar la inversión pública y focalizar las políticas sociales. La metodología permite analizar la pobreza desde distintas dimensiones y no únicamente desde el nivel de ingresos.

¿Qué es la pobreza multidimensional?

La pobreza multidimensional es un concepto que mide las carencias y privaciones que sufren las personas de manera simultánea en varios aspectos fundamentales de la vida, más allá de la falta de dinero o ingresos. Para evaluarla se utiliza el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

El IPM analiza de forma conjunta diversos ámbitos del bienestar humano.