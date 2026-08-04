Copa Airlines amplía su conectividad con Venezuela con nueva ruta a Isla Margarita

La nueva ruta permitirá a los pasajeros de la Isla de Margarita y del estado Nueva Esparta acceder, a través del Hub de las Américas en Panamá, a una extensa red de destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como el Caribe, fortaleciendo la conectividad internacional de la región.

A partir del 26 de noviembre de 2026, Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, S. A. y miembro de la red global de aerolíneas Star Alliance, iniciará operaciones hacia y desde Porlamar, en la Isla de Margarita, ampliando las opciones de conectividad para los pasajeros que viajan entre Venezuela y el resto del continente a través del Hub de las Américas en Panamá.

"En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región. La incorporación de Porlamar a nuestra red responde a ese propósito y nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos", señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

Copa Airlines detalló que iniciará operaciones con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.

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El vuelo CM651 despegará del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, a las 9:50 a.m., y aterrizará en el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño a la 1:36 p.m. El vuelo de regreso, CM652, saldrá de Porlamar a las 2:46 p.m. y llegará a Ciudad de Panamá a las 4:30 p.m., hora local.

Ubicada en el estado Nueva Esparta, Porlamar es el principal centro comercial y turístico de la Isla de Margarita, una región con cerca de 500 mil habitantes. Reconocida por sus playas, su gastronomía y su riqueza cultural, la isla alberga atractivos como Playa El Agua, Playa Parguito, Playa El Yaque, el Castillo de San Carlos de Borromeo y la Basílica de Nuestra Señora del Valle. Asimismo, es conocida por ser buen lugar para compras y entretenimiento variado.

Desde Margarita también es posible acceder a las islas de Coche y Cubagua, esta última es el hogar de las ruinas de Nueva Cádiz, uno de los primeros asentamientos españoles establecidos en Venezuela y Suramérica.

La nueva ruta permitirá a los pasajeros de la Isla de Margarita y del estado Nueva Esparta acceder, a través del Hub de las Américas en Panamá, a una extensa red de destinos en Norte, Centro y Suramérica, así como el Caribe, fortaleciendo la conectividad internacional de la región.

La aerolínea explicó que los boletos ya se encuentran disponibles en copa.com, el centro de atención de llamadas, las oficinas de ventas de Copa Airlines y las agencias de viajes autorizadas.