Copa Airlines amplía vuelos a Valencia y mantiene suspensión de operaciones hacia Caracas

Estas operaciones especiales estarán disponibles desde el viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Copa Airlines informó a sus pasajeros la programación de vuelos adicionales entre ciudad de Panamá y Valencia, Venezuela, como parte de las medidas adoptadas para atender a los viajeros afectados por la suspensión de operaciones hacia Caracas.

La aerolínea detalló que, además de su vuelo diario regular a Valencia, ha habilitado frecuencias adicionales en esta ruta, con el objetivo de proteger los planes de viaje de los pasajeros que mantienen itinerarios afectados desde y hacia la capital venezolana.

Estas operaciones especiales estarán disponibles desde el viernes 26 de junio hasta el jueves 2 de julio de 2026, sujeto a la evolución de las condiciones operativas y a los permisos otorgados por las autoridades aeronáuticas de Panamá y Venezuela.

Suspensión de vuelos hacia Caracas

Copa Airlines reiteró que los vuelos hacia y desde Caracas continuarán suspendidos, en principio, hasta el jueves 2 de julio, mientras se mantiene la evaluación de las condiciones operativas en la región.

Flexibilidad para pasajeros afectados

La aerolínea indicó que los pasajeros afectados podrán realizar cambios de fecha, así como modificaciones de origen y destino, o solicitar reembolsos sin costo, de acuerdo con las políticas establecidas y las condiciones vigentes.

Para gestionar estas solicitudes, Copa Airlines recomendó contactar su centro de llamadas, oficinas en aeropuertos, oficinas de ventas o agencias de viaje.

Recomendaciones y canales oficiales

La compañía exhortó a los pasajeros a verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto a través de su página web oficial, la aplicación móvil y demás canales autorizados.

Finalmente, Copa Airlines aseguró que sus equipos continúan trabajando para ofrecer la mayor cantidad de alternativas posibles a los usuarios y reiteró su solidaridad con el pueblo venezolano ante la situación que afecta la conectividad aérea en la región.