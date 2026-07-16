Stopover de Copa Airlines impulsa un récord turístico y proyecta superar los 250 mil visitantes en 2026

El programa Stopover de Copa Airlines ya representa alrededor del 10% de los turistas que llegan a Panamá, y este año podría contribuir a que el país alcance un nuevo récord cercano a los tres millones de visitantes.

El programa Stopover de Copa Airlines continúa ganando terreno y ya representa cerca del 10% de los turistas que llegan a Panamá, según su presidente ejecutivo, Pedro Heilbron, quien aseguró que el país podría cerrar este año con cerca de tres millones de visitantes, una cifra récord para el sector.

Heilbron, quien destacó que la iniciativa ya se ha convertido en un importante motor para el turismo nacional, contó que nació antes de la pandemia, pero no fue hasta después que las autoridades, de Promtur y ATP decidieron unirse e impulsarlo.

"Hoy en día Stopover equivale más o menos al 10% de los turistas que llegan al país", señaló.

Explicó que el programa permite que viajeros con conexión en el país puedan decidir incluir una parada en Panamá hasta por 15 días sin que esto aumente la tarifa del vuelo original.

El programa superó su meta inicial en 2025 al atraer 215 mil visitantes, y este año mantiene un ritmo de crecimiento que podría llevarlo a sobrepasar los 250 mil turistas.

Durante el primer semestre de 2026, más de 130 mil pasajeros optaron por hacer una escala turística en Panamá, un incremento cercano al 40% respecto al mismo período del año anterior.

Destacó que los viajeros que más aprovechan el programa Stopover provienen principalmente de Argentina, seguido de Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y México.

Agregó que, actualmente, como parte de la estrategia para captar más visitantes, el Aeropuerto Internacional de Tocumen habilitó la Sala Panamá, un espacio interactivo ubicado dentro de la terminal donde los pasajeros en tránsito pueden conocer los principales atractivos turísticos del país.

Según Heilbron, durante el primer mes de funcionamiento la exhibición recibió cerca de 80 mil visitantes, muchos de los cuales podrían considerar a Panamá como destino en futuros viajes.

Turismo en cifras históricas

Heilbron aseguró que el país atraviesa uno de sus mejores momentos para la industria turística. Recordó que el récord anterior se registró en 2016 con 1.9 millones de turistas, mientras que el año pasado Panamá recibió 2.3 millones de visitantes.

Este año hemos iniciado alrededor del 18% por encima del año pasado. Vamos a estar muy cerca de los tres millones de visitantes. Probablemente igualemos a Costa Rica, que es el mejor ejemplo que hay en la región de hacer turismo bien hecho", expresó.

Aunque destacó el crecimiento sostenido del sector, el CEO de Copa advirtió que Panamá debe seguir mejorando para consolidarse como un destino competitivo.

Entre los principales desafíos mencionó la necesidad de mantener limpios los sitios turísticos, eliminar los problemas de aguas residuales y evitar un desarrollo urbano que afecte los atractivos naturales.

"Tenemos que proteger lo que tenemos. Debemos cuidarnos del sobredesarrollo, porque si empezamos a meter cemento y a tumbar árboles, esos lugares perderán su atractivo", sostuvo.

Asimismo, consideró que el país debe diversificar su oferta turística, apostando por segmentos como el turismo deportivo y el ecoturismo, aprovechando la posición geográfica de Panamá como centro de conexiones de América.

Copa mantiene su plan de expansión

Para acompañar el crecimiento del turismo, Heilbron indicó que Copa Airlines continuará ampliando su flota. La aerolínea tiene previsto incorporar un promedio de 10 aeronaves nuevas por año durante los próximos ocho años, como parte de su estrategia para aumentar la capacidad y fortalecer la conectividad del Hub de las Américas.

Además, destacó las inversiones en formación de talento mediante sus academias de pilotos, mecánicos y tripulantes de cabina, creadas para responder a la creciente demanda de personal especializado en la industria aeronáutica.

Una de ellas es ALAS, la academia de pilotos de Copa Airlines, que hasta la fecha ha graduado a más de 300 pilotos panameños y actualmente cuenta con 190 estudiantes, de los cuales cerca del 30% son mujeres. El ejecutivo explicó que se trata de una academia subsidiada por la empresa, creada para responder a la creciente demanda de pilotos que requiere la expansión de la aerolínea.

A esta iniciativa se suma la Academia Técnica Aeronáutica (ATA), dedicada a la formación de mecánicos de aviación. Según Heilbron, este programa permite a los estudiantes aprender mientras trabajan y no representa un costo para ellos. Incluso, reciben un apoyo económico y transporte durante su formación. La academia ha graduado a más de 200 técnicos y actualmente mantiene 130 estudiantes, además de trabajar en conjunto con el Instituto Técnico Don Bosco, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y próximamente con el ITSE.

Internet satelital a bordo

Durante la entrevista, Heilbron también destacó los avances tecnológicos que incorpora la aerolínea para mejorar la experiencia de los pasajeros. Reveló que Copa ya cuenta con dos aviones equipados con internet satelital de alta velocidad mediante Starlink, convirtiéndose en una de las primeras aerolíneas de la región en ofrecer este servicio.

El ejecutivo explicó que la instalación del sistema avanza a un ritmo de un avión cada cuatro días y recordó que uno de los primeros vuelos con esta tecnología permitió a los pasajeros seguir en tiempo real un partido de la selección de Argentina desde sus propios dispositivos mientras viajaban entre Buenos Aires y Panamá.