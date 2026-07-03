Líderes 360: Pedro Heilbron, el hombre que vio despegar a Copa y convertirse en el Hub de las Américas

Hay empresas que nacen grandes. Copa Airlines no fue una de ellas. En esta primera edición de Líderes 360 , Eduardo Lim Yueng conversa con Pedro Heilbron, el hombre que durante casi cuatro décadas ha liderado la transformación de una pequeña aerolínea panameña en uno de los referentes de la aviación en América.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por más de tres décadas ha liderado la transformación de Copa Airlines. En el especial Líderes 360 de TVN, el presidente ejecutivo de la aerolínea abre las puertas de una historia que comenzó con dos aviones usados, sobrevivió a la peor crisis de la aviación mundial y hoy sigue mirando hacia el futuro.

Hay liderazgos que se construyen en tiempos de bonanza. El de Pedro Heilbron nació cuando muchos pensaban que no había futuro.

En una conversación con el periodista Eduardo Lim Yueng para el especial Líderes 360 de TVN, el presidente ejecutivo de Copa Airlines repasa casi 38 años al frente de una empresa que encontró en uno de sus momentos más difíciles y que terminó convirtiéndose en uno de los mayores referentes de la aviación en América Latina.

Sin embargo, su historia no comenzó con certezas.

Corría 1988. Ser el principal ejecutivo de Copa no tenía el prestigio que representa hoy. La empresa atravesaba los años de la dictadura, la economía panameña sufría el cierre de los bancos y la aerolínea operaba apenas dos aviones de tercera mano.

"Teníamos dos aviones viejitos. Uno era un 737-100 construido en 1968 y nosotros éramos el tercer operador. El negocio no iba bien. La puntualidad no era buena. Teníamos retos muy grandes", cuenta Heilbron.

La primera semana en Copa Airlines fue muy dura. Yo no sabía nada de aviación. Cuando empecé a leer lo que decían los expertos, todos aseguraban que la aviación en América Latina era un caso perdido, que no tenía futuro. Esa primera semana me la pasé pensando en el error que había cometido." Destacó Heilbron

La decisión que cambió la historia

Durante el primer año y medio, el objetivo fue poner orden. Después llegó el momento de pensar en grande.

Fue entonces cuando nació una visión que terminaría transformando no solo a Copa Airlines, sino también el papel de Panamá dentro de la aviación regional.

Aquella visión dio origen, en 1992, al Hub de las Américas, una decisión que Heilbron considera la más importante en la historia de la empresa.

"Empezamos a entender dónde tenía Copa una oportunidad de oro que nadie estaba viendo. Esa oportunidad era unir América Latina."

El proyecto comenzó de forma modesta, con cinco aeronaves de segunda mano y una operación muy distinta a la actual. Pero la estrategia funcionó.

Seis años más tarde, cuando el crecimiento parecía insuficiente frente a la modernización de la industria, llegó otra decisión que marcaría el futuro de Copa: la alianza con Continental Airlines.

La primera gran decisión fue hacer el Hub de las Américas. La segunda, en 1998, fue la alianza con Continental Airlines. De un día para otro trajimos aviones nuevos, tecnología, entrenamiento... y nunca hemos vuelto a mirar atrás."

Ese acuerdo permitió incorporar aeronaves nuevas, tecnología, procesos de mantenimiento, entrenamiento para pilotos y estándares operativos que aceleraron el crecimiento de la empresa.

Durante los años siguientes, Copa consolidó una red de conexiones que terminó posicionando a Panamá como uno de los principales centros logísticos y de transporte aéreo del continente.

Pero ninguna de esas decisiones puso a prueba su liderazgo tanto como la pandemia.

Tras más de tres décadas construyendo la empresa, vio por primera vez toda la flota detenida en tierra.

La pandemia fue la mamá de todas las crisis."

No era únicamente una empresa detenida, recuerda: "Ya eran casi treinta años construyendo este hub, líder en América Latina. Verlo todo en tierra y tener que empezar de nuevo fue algo muy duro."

Pero había algo que le preocupaba aún más.

Yo estaba convencido de que le iba a tomar mucho tiempo a la gente volver a confiar en encerrarse en una cabina para volar...Esa fue la predicción más errada que pude haber hecho."

La recuperación fue mucho más rápida de lo esperado.

Contra la mayoría de los pronósticos, Copa volvió a crecer y recuperó su posición como una de las aerolíneas más puntuales de América y una de las más puntuales del mundo.

Liderar también es representar a un país

Para Heilbron, el Hub de las Américas nunca fue únicamente un proyecto empresarial.

Los estereotipos no nos definen, así lo ve el CEO de Copa a quien le incomoda escucharlos, porque asegura, la experiencia diaria demuestra exactamente lo contrario. "Cada vez que ganamos un reconocimiento por puntualidad o por confiabilidad de nuestras operaciones, el personal panameño está llevando la bandera bien en alto."

"Todo esto no es Pedro Heilbron. Es un equipo grande de personas que todos los días hace cosas admirables", puntualizó.

Somos imperfectos, pero conocemos nuestras imperfecciones y trabajamos fuerte cada día para ser mejores."

Considera que la puntualidad, la calidad del servicio y la confiabilidad de la operación demuestran que el talento panameño puede competir al más alto nivel y romper muchos de los estereotipos que históricamente han acompañado a Panamá.

Mirando hacia el futuro

Reconoce que el desafío ahora es diferente.

Otros países han desarrollado centros de conexiones para competir con el Hub de las Américas, por lo que mantener el liderazgo exige seguir innovando, escuchar a los pasajeros e incorporar nuevas tecnologías, como el internet de alta velocidad que comenzará a ofrecer la aerolínea.

Después de casi 38 años al frente de Copa Airlines, Heilbron evita hablar de logros personales.

Prefiere hablar del tiempo que tomó construir la empresa, del esfuerzo colectivo y de la necesidad permanente de mejorar.

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