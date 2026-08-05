Mario Castrellón protagoniza Líderes 360 este viernes en Noticias AM

Durante la conversación, Castrellón reflexiona sobre las decisiones que marcaron su camino, la importancia de reinventarse y su visión de la cocina como una herramienta para proyectar la identidad nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las historias de quienes transforman realidades a través del liderazgo empresarial regresan este viernes 7 de agosto a Noticias AM con la segunda edición de Líderes 360, el segmento que acerca al público a los protagonistas que impulsan el desarrollo de Panamá y la región.

En esta entrega, el invitado será Mario Castrellón, fundador de Grupo Maito, quien compartirá parte de su recorrido como uno de los chefs y empresarios que ha llevado la gastronomía panameña a los principales escenarios internacionales.

Desde sus inicios, cuando decidió estudiar cocina a los 18 años en un contexto donde no era una carrera tradicionalmente reconocida, Castrellón apostó por convertir la gastronomía en una forma de expresión y en una herramienta para contar la historia de Panamá. Esa visión lo llevó a crear una propuesta basada en la identidad, los productos locales y la riqueza cultural del país.

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Durante la conversación, Castrellón reflexiona sobre las decisiones que marcaron su camino, la importancia de reinventarse y su visión de la cocina como una herramienta para proyectar la identidad nacional. “Siempre hay que reinventarse, yo creo que esa es la clave”, adelanta.

Con un formato cercano, Líderes 360 muestra el lado humano de quienes han construido organizaciones con impacto, revelando las experiencias, desafíos y aprendizajes que han definido su liderazgo.

No se pierda esta segunda edición de Líderes 360, este viernes 8 de agosto en Noticias AM.