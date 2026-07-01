'Líderes 360' estrena el 3 de julio en Noticias AM con historias de impacto empresarial

En esta primera entrega, el espacio contará con la participación de Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines.

Ciudad de Panamá, Panamá/Son las historias de los líderes que transforman realidades. Así se presenta Líderes 360, el nuevo segmento que a partir de este viernes 3 de julio se transmitirá en Noticias AM, con el objetivo de destacar a quienes, desde sus empresas, contribuyen a construir un mejor país y a impulsar el desarrollo de la región.

En esta primera entrega, el espacio contará con la participación de Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, quien compartirá su visión sobre el crecimiento de la aerolínea y los hitos que han marcado su expansión en América Latina.

Durante la conversación, Heilbron recuerda uno de los momentos clave en la historia de la compañía: “Cerrar una alianza con Continental Airlines, que cambió el futuro de Copa y de la aviación en América Latina”, destacó.

El ejecutivo también reflexiona sobre la cultura interna de la empresa y los desafíos del liderazgo: “Es que somos imperfectos. Conocemos nuestras imperfecciones y trabajamos fuerte para tratar de hacer mejor”, señaló.

Líderes 360 busca precisamente eso: acercar al público las historias detrás de las organizaciones que han logrado impacto regional, mostrando el lado humano de sus protagonistas y las decisiones que han marcado su trayectoria.

La entrevista con Pedro Heilbron será uno de los momentos centrales del estreno del segmento, que promete convertirse en una ventana a las historias de liderazgo que están transformando realidades en Panamá y el continente.