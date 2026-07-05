Líderes 360: Pedro Heilbron plantea una hoja de ruta para Panamá; turismo sostenible, eficiencia y un país transparente

La visión que plantea Pedro Heilbron propone una estrategia de competitividad basada en instituciones más eficientes, reglas claras, turismo sostenible, logística moderna y un compromiso permanente con la transparencia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente ejecutivo (CEO) de Copa Airlines, Pedro Heilbron, considera que el país tiene condiciones para consolidar su liderazgo regional, pero advierte que el crecimiento dependerá de decisiones estratégicas: fortalecer el turismo, facilitar la inversión, modernizar la logística y combatir la corrupción con la misma disciplina que ha permitido a Copa, una empresa panameña, convertirse en una de las aerolíneas más puntuales del mundo.

Pedro Heilbron, en Líderes 360, el nuevo especial que estrena TVN, nos habla, desde su perspectiva, de cómo el país tiene una oportunidad para consolidarse como una plataforma de servicios aún más competitiva, siempre que mantenga una visión clara de hacia dónde quiere crecer.

Uno de esos caminos es el turismo. Heilbron sostiene que Panamá atraviesa un momento excepcional para esta industria y que el desafío ahora consiste en preservar aquello que ha convertido al país en un destino atractivo.

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"Tenemos que asegurarnos de que el turismo y este crecimiento tan impactante sean sostenibles; que el éxito del turismo no sea lo que dañe el atractivo del país", destacó.

El ejecutivo resalta cómo Copa ha sido parte de ese crecimiento a través del programa 'Stopover', que permite a pasajeros en tránsito permanecer en Panamá sin costo adicional en su boleto. Solo el año pasado, recordó, más de 215 mil viajeros aprovecharon ese beneficio y la meta es seguir ampliando ese impacto junto con Promtur Panamá, la Autoridad de Turismo y Tocumen S.A.

Después de Promtur y la ATP, somos quienes más promocionamos el país".

Pero su visión no se limita al turismo. Para Heilbron, Panamá debe fortalecer todas las condiciones que le permitan seguir siendo un centro regional para la inversión y los servicios.

Tenemos que seguir trabajando en que seamos un país fácil de hacer negocios, con regulaciones, pero fáciles; regulaciones sensatas".

En ese objetivo identifica otro reto: aumentar la competitividad de la plataforma logística panameña mediante procesos más ágiles y eficientes.

"¿De qué forma podemos facilitar la logística en Panamá? ¿Cómo podemos hacer más eficientes las fronteras?"

A su juicio, incorporar una cultura de eficiencia en las instituciones públicas contribuiría a fortalecer la capacidad del país para atraer empresas e inversiones.

Quizás llevar un poco el pensamiento de empresa privada a todas nuestras instituciones".

Sin embargo, el planteamiento más contundente de Heilbron apunta a la transparencia como un factor de desarrollo económico.

Considera que reducir la corrupción no es únicamente un objetivo institucional, sino una condición necesaria para generar confianza y sostener el crecimiento.

"La corrupción ahuyenta al inversionista, reduce el crecimiento".

Su aspiración va incluso más allá de reducir ese problema. Cree que Panamá puede convertir la transparencia en una de sus principales fortalezas internacionales.

Durante años, la compañía ha construido una cultura enfocada en la puntualidad, la eficiencia y el servicio, hasta ubicarse entre las aerolíneas más puntuales del mundo. Esa experiencia lo lleva a pensar que el país también puede proponerse metas ambiciosas.

Así como podemos ser los más puntuales, los más serviciales, también podemos estar entre los países con menos corrupción. No lo dudo".

La visión que plantea Pedro Heilbron propone una estrategia de competitividad basada en instituciones más eficientes, reglas claras, turismo sostenible, logística moderna y un compromiso permanente con la transparencia, convencido de que esas son las condiciones que permitirán a Panamá fortalecer su liderazgo regional durante las próximas décadas.

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