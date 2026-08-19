Fast & Furious: Meadow Walker honra a Paul Walker durante el reencuentro

La hija del fallecido actor participó en las actividades conmemorativas organizadas por el aniversario de la primera película de la exitosa franquicia de acción.

Meadow Walker volvió a conectar con el legado de su padre, Paul Walker, durante una emotiva reunión del elenco de Fast & Furious en el Festival de Cine de Cannes.

La aparición tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, durante la 79.ª edición del Festival de Cannes, donde Meadow, de 27 años, posó junto a varios de los intérpretes que compartieron pantalla con su padre. El encuentro antecedió a una proyección especial de medianoche dedicada a celebrar los 25 años del estreno de The Fast and the Furious.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster estuvieron entre las figuras que participaron en el reencuentro. Meadow asistió con un blazer negro acompañado de un llamativo cinturón de Celine y se integró a las fotografías junto a los protagonistas de la saga.

Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Meadow abrazó afectuosamente a Diesel antes de posar nuevamente con él, Brewster y Rodríguez. La relación entre la joven y el protagonista de la franquicia trasciende los encuentros vinculados con las películas, ya que Diesel es considerado su padrino.

La presencia de Meadow en Cannes representa otra manera de mantener vigente la memoria de Paul Walker, quien interpretó a Brian O'Conner desde la primera producción de la saga y participó en varias de sus continuaciones. El actor murió en noviembre de 2013, a los 40 años, en un accidente automovilístico mientras todavía estaba pendiente la finalización de Furious 7.

Su hija también ha mantenido vínculos con la franquicia después de su fallecimiento. En 2023 realizó una aparición en Fast X, la décima película de la serie, reforzando su conexión con el universo cinematográfico que marcó buena parte de la trayectoria de su padre.

La reunión en Francia ocurrió en un momento especialmente significativo para Fast & Furious, una saga que comenzó en 2001 y terminó convirtiéndose en una de las propiedades más exitosas de Universal Pictures. La primera película llegó a los cines el 22 de junio de ese año y abrió el camino para numerosas secuelas y producciones derivadas.

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De acuerdo con información difundida por el Festival de Cine de Cannes, las diez películas estrenadas hasta ahora han generado una audiencia internacional cada vez mayor y acumulan más de 7.000 millones de dólares en taquilla mundial. La organización también destacó la diversidad y el atractivo del reparto que ha acompañado la evolución de la franquicia.

Durante sus 25 años de historia, la saga pasó de centrarse principalmente en carreras callejeras y vehículos modificados a incorporar grandes secuencias de acción, espionaje y operaciones internacionales. A pesar de esos cambios, los personajes originales y sus relaciones familiares continuaron ocupando un lugar central dentro de las películas.

El reencuentro de Cannes permitió reunir a algunos de los rostros más asociados con la producción original y, al mismo tiempo, incorporar a Meadow como representante del legado de Paul Walker. Su presencia junto a Diesel, Rodriguez y Brewster recordó la conexión que continúa existiendo entre la familia del actor y sus antiguos compañeros de reparto.

La historia de la franquicia todavía no ha terminado. Fast Forever, la undécima entrega de la serie producida por Universal Pictures y protagonizada por el elenco principal, tiene previsto su estreno cinematográfico para el 17 de marzo de 2028.

Así, mientras el universo de Fast & Furious prepara una nueva película, la participación de Meadow Walker en Cannes añadió un componente personal al aniversario. Su aparición permitió rendir homenaje a Paul Walker y mantener presente la huella que dejó en una saga que continúa formando parte de la cultura cinematográfica mundial.