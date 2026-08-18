Paris Jackson revela que se sometió a electrochoques tras una grave crisis de depresión

La cantante, de 28 años e hija de Michael Jackson, contó que recibió nueve sesiones durante tres semanas y explicó los efectos que experimentó durante el procedimiento.

Paris Jackson habló públicamente sobre uno de los capítulos más delicados de su vida y reveló que se sometió a terapia electroconvulsiva (ECT) después de atravesar una grave crisis de depresión.

Durante una entrevista en el podcast On Purpose, conducido por Jay Shetty, Jackson relató que recurrió al tratamiento después de haber estado cerca de intentar suicidarse. La experiencia terminó influyendo incluso en la propuesta visual de su segundo álbum, Happiest Day of My Life, cuya portada muestra a la artista con un protector bucal mientras una mano sostiene su barbilla.

Al describir cómo funciona actualmente la terapia electroconvulsiva, Jackson señaló que su psiquiatra le explicó las diferencias respecto de los procedimientos utilizados décadas atrás. “Ya no es tan bárbaro como antes. Usan anestesia general. Te dejan inconsciente cuando te aplican la descarga. Tengo muchos piercings de metal, así que tuve que reemplazar todos los de la cara con pendientes de plástico. Entras, te dan la bata de hospital, te duermen, te atan, te ponen un protector bucal y te electrocutan”, dijo.

La cantante también explicó la finalidad que, según la información recibida durante su tratamiento, tiene este procedimiento. “Ayuda con la neuroplasticidad del cerebro. Si no me equivoco, sigue siendo el tratamiento más eficaz contra la depresión”, añadió.

Sin embargo, las sesiones estuvieron acompañadas de efectos secundarios. Paris aseguró que experimentó dolor intenso y problemas de memoria, especialmente durante las primeras etapas. “La primera vez que desperté, sentí el dolor más agudo que jamás haya experimentado en la cabeza. Era como si me hubieran electrocutado. Definitivamente hubo días en los que no estaba en mis cabales. Mis amigos me visitaron y ni siquiera recuerdo haberlos visto, aunque tengo pruebas… No recuerdo las conversaciones”, relató.

Pese a esas dificultades, Jackson afirmó que percibió una mejoría en su depresión. No obstante, descartó mantener sesiones mensuales de ECT durante toda su vida y optó por construir un esquema de recuperación basado en diferentes herramientas terapéuticas que pudiera sostener a largo plazo.

Antes de llegar a este procedimiento, Paris Jackson había probado múltiples tratamientos de salud mental. La artista mencionó medicamentos, cinco internamientos en instituciones, cannabidiol (CBD), terapia dialéctica conductual (DBT) y desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR).

También recibió inyecciones de lidocaína en nervios ubicados en el cuello, una intervención que, según explicó, le brindó alivio aproximadamente durante una semana. Otro procedimiento le permitió experimentar mejoría durante varios meses.

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Su recorrido incluyó además estimulación magnética transcraneal (TMS). Jackson aseguró que esta alternativa produjo algunos efectos sobre su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), aunque no consiguió aliviar la depresión. Fue después de ese resultado cuando su psiquiatra planteó la terapia electroconvulsiva como otra posibilidad.

Actualmente, la cantante busca mantener una estrategia de cuidado que considera sostenible y combina diferentes prácticas de salud integral. Asimismo, continúa trabajando con un especialista conductual para abordar específicamente el TOC y conserva distintas herramientas terapéuticas como parte de su proceso.

La revelación también llega en un momento significativo de su recuperación personal. Paris Jackson lleva seis años sobria, un periodo durante el cual ha continuado atendiendo su bienestar emocional y explorando alternativas para manejar los problemas de salud mental que ha descrito públicamente. Su testimonio expone un recorrido marcado por numerosos tratamientos y por la búsqueda de un modelo de atención que pueda incorporar de manera estable a su vida en el presente y hacia futuro.