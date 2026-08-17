Glenn Close revive a Cruella de Vil; 26 años después y sorprende a Disney

La actriz recuperó la imagen de la inolvidable villana 26 años después de interpretarla por última vez en la pantalla grande.

Glenn Close volvió a transformarse en Cruella De Vil, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, durante una aparición sorpresa en D23, el evento en el que Disney presenta novedades sobre sus producciones, parques y proyectos.

La reaparición de Glenn Close como Cruella De Vil se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada. La intérprete apareció inicialmente de espaldas sobre el escenario y, tras girarse ante los asistentes, reveló la caracterización que inmediatamente remitió a las adaptaciones de 101 Dálmatas que protagonizó durante la década de 1990 y comienzos de los años 2000.

Close recuperó varios de los elementos visuales y gestuales asociados con su versión del personaje. Lució el característico cabello bicolor, acompañado por un llamativo abrigo rojo y un sombrero del mismo tono. También sostuvo un cigarrillo como parte de la caracterización y reprodujo durante varios minutos la postura, los movimientos y la particular actitud con los que construyó a la extravagante antagonista de Disney.

La aparición no respondió únicamente a un homenaje nostálgico. Glenn Close fue la encargada de presentar Villains Land, una nueva área temática proyectada para Walt Disney World, en Florida, que estará dedicada a algunos de los villanos más reconocibles del universo Disney. La elección de Cruella para acompañar el anuncio reforzó la conexión entre el nuevo espacio y los personajes que han marcado distintas generaciones de películas del estudio.

La actriz estadounidense interpretó por primera vez a Cruella De Vil en 101 Dálmatas, adaptación de acción real estrenada en 1996. Su trabajo convirtió aquella versión de la antagonista obsesionada con los dálmatas en una de las representaciones más reconocidas del personaje fuera de la película animada de Disney.

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El éxito de aquella producción permitió que Close retomara el papel cuatro años después en 102 Dálmatas, estrenada en 2000. Esa había sido, hasta su aparición en D23, la última ocasión en que la actriz se había mostrado públicamente caracterizada como la famosa villana. Su regreso estableció así un puente entre aquella etapa de la franquicia y los nuevos proyectos de entretenimiento impulsados por Disney.

La trayectoria de Glenn Close trasciende ampliamente su vínculo con 101 Dálmatas. La intérprete ha construido una extensa carrera en cine, televisión y teatro y ha recibido ocho nominaciones a los premios Oscar. Entre sus reconocimientos más recientes figura su candidatura como mejor actriz de reparto por Hillbilly Elegy, confirmando una presencia sostenida entre las figuras más destacadas de Hollywood.

Cruella De Vil, entretanto, ha continuado vigente en la cultura popular mediante nuevas versiones. En 2021, Emma Stone asumió el personaje en Cruella, película que presentó una reinterpretación de sus años de juventud y exploró los acontecimientos que antecedieron a su transformación en la antagonista conocida por el público.

La versión encabezada por Stone no eliminó el lugar que ocupa la interpretación de Close dentro de la historia del personaje. Por el contrario, ambas propuestas corresponden a aproximaciones diferentes a una misma figura, desarrolladas en momentos distintos de la estrategia cinematográfica de Disney.

Con su inesperada aparición en D23, Glenn Close volvió a situar a su Cruella De Vil frente al público después de más de dos décadas. Esta vez, el regreso no llegó mediante una nueva película, sino como parte de la presentación de Villains Land, proyecto con el que Walt Disney World busca convertir a sus antagonistas clásicos en protagonistas de una nueva experiencia temática.