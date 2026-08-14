Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez a pocas semanas de cumplir 60 años

Salma Hayek se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento de François, hijo de su hijastro François Pinault Jr y de la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, quien compartió las primeras imágenes del bebé en redes sociales.

La noticia se conoció el 12 de agosto, cuando Lara Cosima publicó en Instagram un carrusel para conmemorar el primer mes de vida de su hijo. Entre las fotografías apareció Salma Hayek sosteniendo al recién nacido junto a François Jr, una imagen que confirmó públicamente la llegada de una nueva generación a la familia Pinault.

El nacimiento había permanecido alejado de la exposición pública. La pareja mantuvo el embarazo bajo estricta discreción y dejó de compartir novedades personales en redes sociales desde mediados de marzo. La publicación reveló, además, otro cambio importante: Lara se refirió a François Jr como su esposo, confirmando que ambos contrajeron matrimonio después de anunciar su compromiso a comienzos de 2026.

“Mi marido (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más adorable del mundo)… nuestro primer mes como padres”, escribió la joven aristócrata. El pasado 14 de marzo había anunciado su compromiso y definido entonces a François Jr como “mi mejor amigo y el mejor chico del mundo”. Reportes apuntan a que la pareja podría realizar una gran celebración matrimonial durante el próximo año.

Te puede interesar: Perez Hilton: su madre pide la custodia temporal de sus nietos tras la grave crisis del influencer

Te puede interesar: Alessandra Ambrosio se compromete con un reconocido diseñador de joyas

Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, de 23 años, nació en Florida y creció en Los Ángeles. Pertenece a una histórica familia de la nobleza alemana y del antiguo Imperio austrohúngaro. Es hija del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, ganador del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2007 por “La vida de los otros”, y de la jurista Christiane Asschenfeldt. Antes de su matrimonio desarrolló una carrera como modelo e influencer y reunió cerca de 800.000 seguidores en Instagram.

El nombre del recién nacido mantiene una tradición que alcanza cuatro generaciones de la familia Pinault. François comparte nombre con su padre, François Pinault Jr; su abuelo, François-Henri Pinault; y su bisabuelo, François Pinault, fundador del conglomerado empresarial del que surgió Kering, grupo vinculado a reconocidas firmas internacionales de lujo.

François Jr nació en 1998 durante el primer matrimonio de François-Henri Pinault con la diseñadora francesa Dorothée Lepère. De esa relación también nació Mathilde. El empresario francés es padre, además, de Augustin James Evangelista, nacido en 2006 de su relación con la supermodelo Linda Evangelista.

Salma Hayek y François-Henri Pinault se casaron en 2009 y son padres de Valentina Paloma Pinault, quien tiene 18 años. A lo largo de los años, la protagonista mexicana ha hablado abiertamente sobre la estrecha relación que mantiene con los otros hijos de su esposo y sobre la familia que logró construir junto al empresario.

En una entrevista con la revista Red, Hayek explicó la importancia que esos vínculos adquirieron en su vida. “Siempre quise tener muchos hijos y no pude. Mi cuerpo, como un milagro, tuvo uno. La enorme bendición que he tenido es que mi esposo tiene otros tres hijos. Así que tengo cuatro, y todos son muy diferentes”, declaró.

La llegada del pequeño François convierte ahora a Salma Hayek en abuela por primera vez y amplía una familia formada por distintas generaciones. La fotografía de la actriz con el bebé también muestra la cercanía que ha mantenido con sus hijastros desde su matrimonio con François-Henri Pinault, mientras el recién nacido continúa una tradición familiar que atraviesa cuatro generaciones. Su llegada también marca una etapa inédita para la actriz, reconocida internacionalmente por su extensa trayectoria cinematográfica internacional.