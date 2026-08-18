Salma Hayek muestra su faceta de abuela hablándole en español a su nieto

La actriz atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos cinematográficos y una transformación familiar que ha compartido con sus seguidores.

A los 59 años, la mexicana mostró un momento especialmente cercano junto a François, nieto de su esposo, François-Henri Pinault, a quien decidió llamar cariñosamente “Panchito” mientras conserva el español como parte de esa relación.

El bebé nació el 12 de julio de 2026 y es hijo de François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck. Su nombre continúa una tradición familiar que alcanza cuatro generaciones. Hayek celebró esa coincidencia en Instagram al definirlo como “la cuarta generación viva de François”, aunque inmediatamente reveló el apodo elegido para el recién nacido: “Aunque le llamaré ‘Panchito’. Parece que le encanta, y no puedo amarle más”.

La actriz volvió a enternecer a sus seguidores el 16 de agosto con un video grabado durante una salida a comer. En las imágenes aparece cargando al bebé, vestido con un mameluco azul cielo, mientras le habla en español. “¿Qué estará soñando? Te da mucha risa tu abu, nos estamos carcajeando mi niño hermoso”, expresa mientras sostiene al pequeño.

Esta nueva faceta familiar coincide con uno de los periodos profesionales más activos de Salma Hayek, quien mantiene simultáneamente varios proyectos como actriz y productora. Desde enero trabaja en una película rodada en Jalcomulco, Veracruz, cuyo argumento permanece reservado y que representa un proyecto especialmente vinculado con sus raíces mexicanas.

En febrero presentó la producción junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional, donde la describió como una “carta de amor a México”. Hayek explicó que anteriormente no había conseguido filmarla en el país debido a las condiciones de los apoyos disponibles y destacó el potencial visual de los escenarios seleccionados.

“Cuando vean las locaciones de mi película, las joyas que nunca se han visto, que nosotros mismos no sabíamos que había”, afirmó. El largometraje cuenta con incentivos fiscales destinados a fortalecer la industria audiovisual, además del respaldo de autoridades de Veracruz y Quintana Roo.

Paralelamente, Hayek participa en Grown Ups 3, tercera entrega de la comedia conocida en español como Son como niños. La producción se rueda en Nueva Jersey y será distribuida por Netflix, aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno.

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La película reúne nuevamente a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider. Hayek retomará el personaje de Roxanne, esposa del protagonista interpretado por Sandler, trece años después de la segunda entrega. El guion fue escrito por Sandler y Tim Herlihy, mientras Kyle Newacheck asumió la dirección.

En el ámbito personal, Salma Hayek y François-Henri Pinault están casados desde 2009 y tienen una hija, Valentina Paloma, de 18 años. La actriz también es madrastra de Mathilde, François Jr. y Augustin, hijos del empresario de relaciones anteriores.

La familia ha protagonizado varias apariciones públicas recientes. En mayo, Hayek asistió junto a François-Henri, Valentina y Mathilde a la cena de la Bienal de Venecia. Además, mantiene una agenda comercial activa como imagen global de la firma italiana Pomellato.

A través de Ventanarosa Productions, la mexicana supervisa diferentes producciones independientes y continúa impulsando historias vinculadas con México. Entre rodajes, producción y compromisos internacionales, la llegada de “Panchito” incorpora ahora una dimensión íntima a una etapa profesional particularmente activa para Hayek, quien se aproxima a los 60 años combinando su presencia en Hollywood con proyectos concebidos desde sus raíces. El video familiar, además, dejó ver una faceta alejada de las alfombras rojas, centrada en la convivencia cotidiana y en su nueva experiencia como abuela.