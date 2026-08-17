Coco 2 revela a Miguel adolescente y prepara un esperado regreso a la Tierra de los Muertos

Las primeras imágenes confirmaron que Miguel regresará como adolescente y emprenderá una nueva aventura en la Tierra de los Muertos, con estreno cinematográfico previsto para noviembre de 2029.

Disney y Pixar ofrecieron el primer vistazo de Coco 2, la esperada continuación de una de sus películas animadas más exitosas, durante el evento D23 celebrado en Anaheim, California.

El material conceptual presentado muestra al protagonista varios años después de los acontecimientos de la película original. Miguel conserva su inseparable guitarra, luce un nuevo corte de cabello y continúa acompañado por Dante, su fiel perro. La secuela volverá a apoyarse en el universo inspirado en el Día de los Muertos y la cultura mexicana, elementos fundamentales del éxito de la producción estrenada en 2017.

La nueva historia llevará nuevamente a Miguel al mundo de sus antepasados y recuperará a uno de los personajes centrales de la primera entrega. Ernesto de la Cruz regresará como antagonista, decidido a vengarse después de que los acontecimientos anteriores destruyeran su reputación y revelaran la verdad detrás de su legado.

Benjamin Bratt confirmó en D23 que volverá a prestar su voz al personaje y adelantó parte del conflicto: “Para algunos, Miguel es un pequeño alborotador que arruinó una carrera y destruyó un legado. Ernesto de la Cruz está de vuelta por venganza, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos. Como el destino es gracioso, Miguel debe unir fuerzas con una atractiva superestrella: yo”, declaró entre risas.

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Otro arte conceptual anticipó uno de los momentos emocionalmente más significativos de Coco 2: el reencuentro entre Miguel y su abuela Coco en el más allá. La escena amplía la historia familiar que sostuvo el corazón narrativo de la primera película y permite explorar cómo ha cambiado la familia Rivera con el paso de los años.

El proyecto también recuperará a figuras fundamentales detrás de cámaras. Lee Unkrich, director de la primera Coco y de Toy Story 3, volverá a dirigir junto con Adrian Molina, quien también participó en la dirección de la entrega original. Mark Nielsen, productor de Toy Story 4 e Intensamente 2, estará al frente de la producción.

Hasta ahora, Benjamin Bratt es el único integrante del reparto de voces confirmado oficialmente. Disney y Pixar todavía no han informado si Anthony Gonzalez regresará como Miguel o si, debido al salto temporal del personaje, otro actor asumirá su interpretación.

La película llegará a los cines en noviembre de 2029, casi doce años después del estreno de Coco, ocurrido el 22 de noviembre de 2017. Pixar todavía no ha comunicado el día exacto del lanzamiento.

La primera entrega consiguió más de 800 millones de dólares en taquilla mundial, alcanzó un 97% de aprobación en Rotten Tomatoes y obtuvo dos premios Oscar: mejor largometraje animado y mejor canción original por “Recuérdame”. Su desempeño convirtió la historia de Miguel y la familia Rivera en uno de los títulos más reconocidos de Pixar durante la última década.

D23 también trajo novedades sobre Los Increíbles 3. Peter Docter, jefe creativo de Pixar, adelantó que la siguiente película concederá mayor protagonismo a los hijos de la familia Parr. La premisa revelada establece que “Bob y su familia tendrán que luchar en un mundo lleno de superhéroes más jóvenes, junto a una amenaza más poderosa que todos los Increíbles juntos”. Su estreno está previsto para el verano de 2028, un año antes del esperado regreso de Miguel. Ambos proyectos reforzarán así la estrategia de Pixar con franquicias consolidadas.