LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Alianza FC doblega al CAI en el cierre de la jornada 10

Sintoniza el partido CAI vs Árabe Unido, el domingo 4 de octubre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Alianza FC derrotó este lunes, 2-0, al Club Atlético Independiente (CAI) , en el Estadio Rommel Fernández, por la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto aliancista consiguió abrir el marcador al minuto 66, cuando Bayron Walters aprovechó una oportunidad para poner el 1-0.

El partido se complicó para el CAI cuatro minutos después. Al 70', Leonel Tejada fue expulsado, dejando al equipo con un jugador menos.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultado| Veraguas United y Sporting San Miguelito empatan en medio de la lluvia

Alianza FC aprovechó la superioridad numérica y amplió la ventaja al minuto 76 por intermedio de José Marengo, quien marcó el 2-0 definitivo.

A pesar de la derrota, el CAI tuvo el control de la posesión durante gran parte del encuentro, con un 81 % frente al 19 % de Alianza FC. Sin embargo, el dominio de la pelota no se tradujo en goles.

En cuanto a los remates, Alianza FC registró 18 intentos, seis de ellos al arco, mientras que el CAI sumó 13 remates. En los tiros de esquina, el equipo Independiente también tuvo ventaja con 10 frente a seis de su rival.

El CAI generó 82 ataques contra 70 de Alianza FC y tuvo 16 saques de puerta, por cinco del conjunto aliancista.

En el apartado disciplinario, Alianza FC recibió cuatro tarjetas amarillas, mientras que el CAI vio una amarilla y una tarjeta roja.

Con el triunfo, Alianza FC suma tres puntos importantes en su camino por el Torneo Apertura 2026, mientras que el CAI deberá buscar recuperarse en las próximas jornadas.