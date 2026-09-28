Meta prepara Muse Charm, el dispositivo de bolsillo que llevará su inteligencia artificial a cualquier lugar

Meta presentó Muse Charm durante Connect 2026, un pequeño dispositivo diseñado para ampliar la manera en que las personas interactúan con Muse, el agente personal de inteligencia artificial de la compañía. El equipo apuesta por una experiencia basada principalmente en la voz y busca llevar las conversaciones con el asistente más allá de la pantalla de un teléfono o un computador.

Aunque el dispositivo ha sido comparado en redes sociales y medios con una mascota digital o incluso con un Tamagotchi, Meta no lo ha definido oficialmente de esa manera. La empresa lo presenta como un aparato que permite comunicarse en tiempo real con Muse, cuya propuesta está orientada a acompañar al usuario y ayudarlo en diferentes actividades cotidianas.

Muse Charm es, por tanto, el dispositivo físico, mientras que Muse corresponde al agente personal de IA. Esta diferencia es importante dentro de la estrategia tecnológica de Meta, porque el asistente no estará limitado a este producto. La compañía también anunció su integración en sus gafas con inteligencia artificial, además de versiones disponibles para teléfonos, la web y computadores Mac.

La principal función confirmada para Muse Charm será facilitar conversaciones mediante un sistema de voz en tiempo real. Su tamaño compacto permitirá llevarlo en el bolsillo, con la intención de que el usuario pueda interactuar con Muse sin depender constantemente de un celular para consultar información o solicitar determinadas acciones.

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La experiencia dependerá de las capacidades de Muse. Según lo presentado por Meta, el agente puede apoyar tareas, proyectos y objetivos, además de conectarse con distintas aplicaciones y servicios que el usuario autorice. Los permisos serán determinantes, pues cada persona podrá decidir qué nivel de acceso concede al sistema para interactuar con herramientas y servicios.

El diseño es uno de los aspectos que más curiosidad ha generado. La comparación con un Tamagotchi surge por el formato reducido del dispositivo y por la presencia de un personaje digital vinculado al agente. Sin embargo, esa semejanza es principalmente visual y conceptual: Muse Charm no ha sido presentado técnicamente como una mascota virtual.

La propuesta de Meta apunta a una transformación más amplia en la forma de utilizar sus sistemas de inteligencia artificial. En lugar de concentrar la interacción en aplicaciones tradicionales, la empresa busca que Muse pueda acompañar al usuario desde distintos dispositivos y contextos, con una experiencia que reduzca la dependencia de una pantalla.

Pese al anuncio, todavía existen interrogantes sobre el producto. Meta no ha informado sus especificaciones técnicas, autonomía, precio ni disponibilidad internacional. Tampoco existe aún una fecha exacta de lanzamiento confirmada públicamente. La compañía señaló que entregará más información sobre Muse Charm hacia finales de 2026.

Durante la presentación, además, se indicó que el dispositivo todavía se encontraba en una etapa de finalización. Por ello, cualquier versión sobre mercados concretos, costos o fechas debe considerarse provisional hasta que Meta publique nuevos detalles oficiales.

Muse fue presentado por Meta el 8 de septiembre de 2026 como parte de su apuesta por los agentes de inteligencia artificial capaces de trabajar con aplicaciones y servicios utilizados habitualmente. Con Muse Charm, la compañía plantea llevar esa tecnología a un formato físico y portátil, mientras desarrolla una estrategia que busca convertir la IA en una herramienta presente en distintos momentos de la vida diaria.

El dispositivo representa así una nueva vía de acceso al ecosistema de Muse, pero sus características definitivas todavía están pendientes de la información que Meta prevé divulgar antes de terminar el año.