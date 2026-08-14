EN VIVO Panamá 5-0 México Verde| Serie del Caribe Kids 2026 por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Con el boleto a las semifinales en el bolsillo pero con el objetivo intacto de asegurar una mejor posición en la tabla, la representación de Panamá (Federales de Chiriquí) salta al terreno del Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta para medirse a México Verde (Jaguares de Nayarit). Este vibrante choque cierra la última jornada de la ronda clasificatoria en la III Serie del Caribe Kids 2026 y que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

¿Cómo llegan los equipos?

Panamá (1-2): Los dirigidos por Eddy Serrano vienen de una dolorosa caída 8-7 ante México Rojo (Tomateros de Culiacán) en un duelo donde dejaron ir una ventaja inicial de 4-0. Pese al tropiezo, los canaleros lograron administrar el brazo del lanzador Axel Valdés, quien fue retirado a tiempo para estar habilitado en la fase de cruces semifinales. Con la clasificación amarrada, la 'Leñita Roja' infantil buscará afinar el bateo y cerrar con buen ritmo competitivo.

Los dirigidos por Eddy Serrano vienen de una dolorosa caída 8-7 ante México Rojo (Tomateros de Culiacán) en un duelo donde dejaron ir una ventaja inicial de 4-0. Pese al tropiezo, los canaleros lograron administrar el brazo del lanzador Axel Valdés, quien fue retirado a tiempo para estar habilitado en la fase de cruces semifinales. Con la clasificación amarrada, la 'Leñita Roja' infantil buscará afinar el bateo y cerrar con buen ritmo competitivo. México Verde (2-1): La escuadra anfitriona (Jaguares de Nayarit) llega descansada tras cumplir con su jornada libre el día jueves. Ubicados en la segunda casilla del standing, los locales quieren apoyarse en su afición para asegurar una victoria que los catapulte con ventaja anímica y mejor sembrado hacia las semifinales del certamen.

Las claves del partido