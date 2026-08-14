MLB resultado| Phillies se toman el Campo de los Sueños ante los Mellizos

Estados Unidos/La película te dice que no se trata simplemente de un terreno de béisbol en medio de un maizal de Iowa. Es un lugar donde los sueños se hacen realidad.

Es donde “Shoeless” Joe Jackson tuvo la oportunidad de volver a jugar béisbol. Es donde “Moonlight” Graham finalmente consiguió esa esquiva aparición en el plato ante un lanzador de Grandes Ligas que había esperado durante toda su vida. Es donde el personaje de Kevin Costner, Ray Kinsella, jugó a la pelota con su difunto padre.

Pero el sueño de los Phillies nunca iba a hacerse realidad en una noche de agosto en Iowa. Su sueño, como lo ha sido desde hace algunos años, tiene que ver con octubre.

Aun así, en esta noche en particular, los Phillies, que disputaron la tercera edición del Juego de MLB en el Campo de los Sueños, dieron un paso importante y muy necesario en esa dirección.

Los Phillies coronaron un día lleno de escenas increíbles con una contundente victoria de 7-1 sobre los Mellizos en el Campo de los Sueños. Kyle Schwarber encabezó la ofensiva con su segundo juego de múltiples jonrones en menos de una semana, pero la señal más alentadora fue otra sólida presentación de Aaron Nola.

El veterano derecho no sólo demostró que no tenía secuelas de la contusión en la rodilla derecha que lo obligó a abandonar su apertura anterior, sino que Nola sigue pareciéndose cada vez más al lanzador de antes. Igualó su mejor marca de la temporada con nueve ponches, mientras permitió apenas una carrera en cinco entradas.

Nola tiene efectividad de 2.91 en sus últimas cuatro aperturas y ha permitido tres carreras o menos en 12 de sus últimas 15.

Eso podría resultar fundamental para unos Phillies que despertaron la mañana del jueves fuera del grupo de 12 equipos que avanzarían a la postemporada. Fue la primera vez desde la mañana del 4 de junio que los Phillies comenzaron una jornada fuera de puestos de playoffs.

Tras el partido del jueves, están medio juego por delante de los Diamondbacks por el último puesto de Comodín de la Liga Nacional. Será una carrera hasta el final durante los últimos 39 encuentros, pero quizás esta victoria en medio de un maizal ayude a los Phillies a retomar el rumbo.

Más les vale que así sea si quieren hacer realidad ese sueño cuando llegue octubre.

Información de Paul Casella y Matthew Leach (MLB.com)