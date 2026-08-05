México vs Panamá| Previa y alineaciones probables de este partido por la clasificación al Mundial Sub-20

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá disputará este miércoles 5 de agosto el encuentro más crucial del torneo cuando enfrente a su similar de México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El ganador del cruce avanzará a las semifinales del Premundial y asegurará de manera directa su clasificación a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 que se realizará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

¿Cómo llegan los equipos?

México: El conjunto mexicano llega invicto y como líder absoluto del Grupo B con paso perfecto de 9 puntos tras vencer a Costa Rica , Guatemala y Antigua y Barbuda .

El conjunto mexicano llega invicto y como líder absoluto del con paso perfecto de 9 puntos tras vencer a , y . Panamá: La selección panameña logró su boleto a esta fase tras finalizar en el tercer puesto del Grupo C con 4 puntos, sellando su pase con una contundente victoria por 4-0 sobre Honduras en la última jornada de la fase de grupos.

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Antecedentes

Ambas selecciones se han enfrentado en varias oportunidades a lo largo de la historia de la competición. Los duelos más recientes son los siguientes:

28 de julio de 2024 (Fase de Grupos - Irapuato, México)

Resultado: México 1 – 1 Panamá

México 1 – 1 Panamá Detalle: Compartieron el Grupo C del certamen anterior, igualando en un disputado encuentro.

19 de noviembre de 2018 (Etapa Final de Clasificación - Bradenton, EE. UU.)

Resultado: Panamá 2 – 2 México

Panamá 2 – 2 México Detalle: Un emotivo empate en la fase clasificatoria que terminó enviando a ambos combinados a la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019.

8 de abril de 2011 (Semifinales - Ciudad de Guatemala)

Resultado: México 4 – 1 Panamá

México 4 – 1 Panamá Detalle: El Tri se impuso en semifinales antes de coronarse campeón de esa edición.

Alineaciones probables

México: Cristo Navarrete, Luis Carmona, Cristóbal Alfaro, Yohan Orozco, Edwin Soto, Samir Inda, Hugo Camberos, Luis Gómez, Juan Sigala, Luis Gamboa, Diego Ramírez

Panamá: Alberto Ruiz, Ernesto Gómez, Oliver Campos, Josué Wood, Shayron Stewart, Raheem Cuello, Klissman De Gracia, Robben Benítez, Carlos Rodríguez, Moisés Richards, Gerson Gordón.

Resultados de Cuartos de Final

El martes 4 de agosto se disputaron los primeros dos encuentros de los cuartos de final en el Estadio Universitario BUAP de Puebla:

Costa Rica 1 (5) – (3) 1 Haití

Detalles: Haití tomó la delantera temprano con gol de Clavens Exantus (9'), pero Costa Rica igualó con penal de Yerlan Sosa (55'). Tras mantenerse el empate en la prórroga, Costa Rica avanzó en la tanda de penales (5-3) y clasificó al Mundial Sub-20.

Estados Unidos 3 – 1 Guatemala