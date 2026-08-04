Adalberto Carrasquilla en la Leagues Cup con Pumas, cuándo jugará el panameño

Panamá/Pumas UNAM abre su participación en la Leagues Cup 2026 esta noche ante el Charlotte FC, en el Bank of America Stadium. El debut de Pumas en el torneo será el martes 4 de agosto a las 7:00 p.m.

El compromiso llega después de que Adalberto "Coco" Carrasquilla ya diera su primer paso de regreso a las canchas tras la lesión que arrastraba desde la final del Clausura 2026. El mediocampista panameño, de 27 años, ingresó al minuto 65' en sustitución del brasileño Juninho Vieira en la victoria 1-5 de Pumas sobre FC Juárez, el pasado 31 de julio, cerrando así su recuperación tras salir lesionado el 24 de mayo ante Cruz Azul en la final de vuelta.

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En el tramo final del partido, al minuto 83, Coco dejó huella con una asistencia magistral para el quinto gol de Pumas, con un pase preciso que Guillermo Martínez remató para el 1-5 definitivo.

Esa reaparición, sin embargo, llegó tarde para el Mundial: la lesión sufrida en la final ante Cruz Azul dejó a Carrasquilla fuera de los tres partidos de la Selección de Panamá en la Copa Mundial 2026. Sobre ese proceso de recuperación, el propio jugador habló esta semana: "Fui muy maduro, me tocó aceptar el momento que cruzaba de una lesión muy importante donde por ahí sabía yo que no podía arriesgar de más porque ponía en juego mi carrera, y yo creo que en esa parte fui maduro. Me di mi tiempo, volví al club, me dieron el tiempo necesario para recuperarme bien, para ponerme en forma."

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Esas declaraciones reavivaron el debate entre aficionados y prensa panameña sobre la decisión de Thomas Christiansen y el cuerpo técnico de la sele de incluir a Carrasquilla en la convocatoria mundialista pese a la lesión, apostando a que se recuperara a tiempo para sumar minutos. Esa apuesta no se cumplió: Carrasquilla asistió al Mundial 2026 con Panamá, aunque no disputó minutos con los canaleros por los problemas físicos que arrastraba de la final.

Ahora, con esos primeros minutos de vuelta ya en el cuerpo, el técnico de Pumas, Esteban Solari, confirmó que Carrasquilla estará disponible para el debut copero de esta noche. Solari y Carrasquilla fijaron sus objetivos previo al enfrentamiento contra Charlotte FC en el torneo binacional, y el equipo buscará sumar sus primeros tres puntos para encabezar el sector frente a los clubes de la MLS. Carrasquilla, ya recuperado de la lesión en el aductor izquierdo, aseguró que su equipo ha estudiado a los rivales estadounidenses y que pueden hacerles daño.

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Otros partidos de la jornada 1 de la Leagues Cup

El duelo entre Charlotte FC y Pumas es uno de seis que abren hoy la fase de grupos del torneo binacional. La agenda de este martes incluye a Columbus Crew recibiendo al Atlas, FC Cincinnati ante Pachuca, Charlotte FC vs. Pumas, Minnesota United ante FC Juárez, Tigres UANL recibiendo al Real Salt Lake y Vancouver Whitecaps vs. Atlante. La Leagues Cup 2026 arranca este 4 de agosto con la Fase Uno, que se extenderá hasta el 13 de agosto con un total de 54 partidos, en una edición que por primera vez incluye sedes en territorio mexicano.