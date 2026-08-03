Mijahir Jiménez | Conoce más del atacante de moda entre los legionarios panameños

Panamá/Noche histórica para el fútbol panameño en la MLS El delantero Mijahir Jiménez anotó un doblete este sábado en la victoria por 3-2 del New York Red Bulls sobre el Orlando City, en un partido disputado en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Jiménez, de apenas 19 años, abrió el marcador al minuto 23 y volvió a anotar en el minuto 60 para poner el 3-1 a favor de los neoyorquinos, en lo que fue su primera titularidad en la MLS. Con ese doblete, el atacante panameño se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Red Bulls en marcar dos goles en su primer partido como titular en la liga, uniéndose a Cornell Glen, quien lo había logrado el 8 de mayo de 2004. El técnico Michael Bradley fue quien le dio la confianza de salir de arranque ante los de Orlando, equipo en el que milita el francés Antoine Griezmann.

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El delantero, nacido en la provincia de Colón, llegó al primer equipo mediante un acuerdo de corto plazo (Short-Term Agreement), la figura que utiliza la MLS para que los clubes puedan subir jugadores de sus filiales de MLS NEXT Pro —en este caso, el Red Bull New York II— para partidos puntuales sin ocupar un cupo del roster senior. Bajo esa misma modalidad, Jiménez ya había sido activado previamente para los duelos ante Philadelphia Union, el 22 de julio, y Charlotte FC, el 25 de julio, siendo esta última la fecha de su debut en la MLS.

Con su doblete ante Orlando, Jiménez también se convirtió en el primer panameño en jugar como delantero centro y anotar con la camiseta del New York Red Bulls, y es el quinto compatriota en vestir esa camiseta, tras los pasos de Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Omar Valencia y Rafael Mosquera.

Su camino hasta este momento comenzó en el CD Plaza Amador, club panameño con el que debutó a los 16 años, convirtiéndose en el delantero más joven en la historia de la institución en hacerlo con el primer equipo. En abril de 2025 fue cedido al Red Bull New York II, donde rápidamente destacó, incluyendo el triplete más precoz en la historia de esa filial. Su cesión con la franquicia estadounidense se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, tras una renovación firmada el 4 de diciembre de 2025.

Según Transfermarkt, en su actualización del 2 de junio de 2026, el valor de mercado de Jiménez está tasado en 50 mil euros, la misma cifra con la que fue cedido tanto a la ida como a la vuelta entre Plaza Amador y el RBNY II.

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