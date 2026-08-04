Sube a 75 el balance de migrantes fallecidos tratando de llegar a Ceuta, según autoridades españolas

Madrid, España/El balance de migrantes fallecidos cuando intentaban llegar a Ceuta la semana pasada aumentó a 75, según informó a la AFP la Delegación del Gobierno de este enclave español el martes.

El anterior balance oficial contaba 72 migrantes muertos, principalmente por ahogamientos en el mar.

Unos 72,000 migrantes entraron la semana pasada en este enclave español en el norte de África, la gran mayoría a nado o a pie en una crisis migratoria inédita, de los que alrededor de 70,000 regresaron ya a la vecina Marruecos, de acuerdo con las últimas cifras de las autoridades españolas.

El domingo, el Ministerio del Interior de Marruecos anunció que 11 personas habían perdido la vida en el lado marroquí de la frontera con España, en su primer balance oficial sobre la tragedia.

Diez personas murieron ahogadas, mientras que otra cayó desde una zona rocosa entre la ciudad marroquí fronteriza de Fnideq y Ceuta, precisó entonces el ministerio marroquí en un comunicado.

De acuerdo con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el balance asciende a "casi 130 víctimas" y decenas de desaparecidos, mientras que el Observatorio del Norte de Derechos Humanos (ONDH), con sede en la región de Fnideq, estima que "podría rondar los 100 muertos, sin contar las decenas de desaparecidos".