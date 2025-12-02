Edemet pierde otra batalla: Corte rechaza segundo amparo por multa de $8.2 millones

Así consta en el edicto 1605 , fijado este martes por el Órgano Judicial.

Panamá/La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales presentada contra la resolución AN N.° 19914-Elec del 4 de febrero de 2025, emitida por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que ratifica la multa impuesta a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (Edemet-Naturgy) por la suma de $8,283,312.92.

Así consta en el edicto 1605, fijado este martes por el Órgano Judicial. El recurso, presentado por la firma Morgan & Morgan, pretendía dejar sin efecto la decisión de la ASEP, alegando que la entidad no tiene competencia para ordenar “reducción tarifaria o aplicación de crédito” por incumplimiento de los niveles de calidad, sino únicamente la adecuación de los servicios.

La multa ratificada corresponde a $5,056,900.76 por incumplimientos de calidad durante el año 2021, y $3,226,412.16 correspondientes al año 2022.

Con esta decisión definitiva, la empresa deberá aplicar a los clientes las reducciones tarifarias ordenadas.

La decisión ratifica la Resolución N°19400-Elec del 16 de julio de 2024 que indica “ordenar a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet), aplicar a los clientes afectados una reducción tarifaria por el incumplimiento de los indicadores individuales de las normas de calidad de servicio comercial durante el año 2021, por la suma de cinco millones cincuenta y seis mil novecientos balboas con setenta y seis centésimos (b/.5,056,900.76)”.

Y además ordena “a la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet), aplicar a los clientes afectados una reducción tarifaria por el incumplimiento de los indicadores individuales de las normas de calidad de servicio comercial durante el año 2022, por la suma de tres millones doscientos veintiséis mil cuatrocientos doce balboas con dieciséis centésimos (b/.3,226,412.16)”.

Esta es la segunda batalla judicial que Edemet-Naturgy pierde ante la Corte Suprema de Justicia. A finales de octubre pasado, tampoco se le admitió un amparo que buscaba anular la multa de $3,367,364.16, impuesta por la ASEP en julio de 2024.