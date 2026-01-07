Operación Odisea deja más de 380 capturas a nivel nacional

Como parte de la operación, la Policía Nacional también ha desarrollado requisas en al menos dos centros penitenciarios, donde se decomisaron armas de fuego, sustancias ilícitas, teléfonos celulares, objetos punzocortantes y una antena satelital Starlink, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones ilícitas desde los penales.

La Policía Nacional puso en marcha la operación “Odisea”, un operativo de gran escala que se desarrolla a nivel nacional y que involucra a más de 17,500 agentes, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir la incidencia delictiva en distintos puntos del país.

El director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que la operación inició el día de ayer y se ejecuta de manera simultánea en sectores como San Miguelito, Colón y otras provincias, además de incluir acciones dentro de los centros penitenciarios.

De acuerdo con Fernández, hasta el momento se han realizado más de 121 mil verificaciones, se han ejecutado 184 diligencias de allanamiento y se ha logrado la aprehensión de más de 380 personas vinculadas a delitos como homicidio, robo, violación y otros.

Precisó que solo en Colón se reportaron 17 capturas, mientras que en San Miguelito se contabilizaron 23 personas aprehendidas como resultado de los operativos.

Como parte de la operación, la Policía también ha desarrollado requisas en al menos dos centros penitenciarios, donde se decomisaron armas de fuego, sustancias ilícitas, teléfonos celulares, objetos punzocortantes y una antena satelital Starlink, con el objetivo de interrumpir las comunicaciones ilícitas desde los penales.

Incautaciones y otros operativos

El director de la Policía destacó que los operativos se mantienen las 24 horas del día y que también se han registrado resultados en otras provincias. En Coclé, se incautaron seis paquetes de droga, mientras que en el área de Chame se intervino una residencia donde fueron ubicadas 36 personas, presuntamente vinculadas a un grupo delictivo procedente de San Miguelito.

Fernández indicó que este es el operativo más grande ejecutado desde el inicio de la actual administración, y que se extenderá de forma sostenida hasta el domingo, para luego dar paso a una segunda fase durante la próxima semana.

En relación con los hechos registrados en la Cinta Costera, donde se divulgó un video que muestra una agresión a patinadores por parte de un grupo de menores de edad, el director explicó que la vigilancia en esa zona corresponde principalmente al Servicio de Protección Institucional (SPI), aunque aclaró que la Policía Nacional mantiene operativos conjuntos con esta entidad en áreas como Cinta Costera, Casco Antiguo y Santa Ana.

Señaló que recientemente se realizaron intervenciones en sectores colindantes entre ambas jurisdicciones, donde se lograron varias capturas en puntos identificados como reincidentes en actividades delictivas.

Fernández afirmó que la estrategia de seguridad para este 2026 busca dar continuidad a los resultados obtenidos en 2025, año en el que —según indicó— se logró reducir las estadísticas de homicidios, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Información de Luis Carlos Velarde

