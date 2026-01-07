Acodeco recordó sobre la exoneración de impuestos en útiles, libros y uniformes escolares

Las autoridades de Acodeco reiteraron que los comercios deben respetar la exoneración y mantener visible el listado oficial de artículos.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó que los útiles, libros y uniformes escolares que estén incluidos en el listado oficial están exentos del pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS) con el 7 % durante todo el año, conforme a lo anunciado y establecido por la ley.

Este anuncio se realizó antes de los preparativos de distintos locales comerciales para la venta de insumos escolares, donde la Acodeco indicó que los comercios se verán obligados a mantener visible la lista de artículos, con el fin de que los consumidores puedan conocer y puedan ejercer plenamente sus derechos.

Estos beneficios aplicarán tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados, sin distinción, ya que la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008 se encuentran exentos del ITBMS productos como libros y textos de cualquier género; publicaciones y revistas educativas clasificadas por el Meduca, cuadernos, lápices, etiquetas de cuaderno y tijeras punta roma, loncheras escolares, juegos de geometría, sacapuntas manuales, borradores, mapas, croquis y reglas, entre otros artículos de uso escolar.

También se encuentran incluidos uniformes y accesorios como las mochilas escolares, con un precio hasta de B/. 30.00, zapatillas para educación física hasta B/. 30.00, zapatos escolares hasta B/. 40.00, camisas, camisetas, faldas, pantalones y calcetines escolares, batas de laboratorio y talleres, insignias, corbatas, correas, capotes y chaquetas con el distintivo del centro educativo.

Además, Acodeco exhortó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la aplicación de la exoneración del ITBMS que fue presentado en el listado, ya que unas de las faltas más comunes se encuentran en el cobro indebido del 7 %, con la publicidad engañosa, la venta atada de productos y la falta de precios a la vista o cobros superiores a los permitidos.

