Mundial 2026: Acodeco emite aclaración sobre paquetes turísticos y agencias de viajes

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) aclara, con relación al listado publicado de agencias de viaje y turismo, que este no es un listado de las empresas oficiales o autorizadas en el país por la entidad para ofrecer paquetes turísticos que incluyen boletos aéreos, hospedaje y entradas a los partidos.

Acodeco reitera que la publicación de la lista de agencias se da a manera de orientación, de forma preventiva, y es de carácter voluntario.

Agrega que las empresas que deseen integrarse deben contactar a la Dirección Nacional de Protección al Consumidor, a los correos detallados en el comunicado anterior, y aportar la documentación requerida, como aviso de operación y la dirección completa del agente económico.

Las agencias que incumplan con los paquetes ofrecidos serán sancionadas enérgicamente de conforme a lo establecido en la Ley 45 de 2007, y en caso de reincidencia, la institución podría solicitar al Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) la cancelación de su aviso de operación de forma definitiva.

El pasado 4 de enero, la Acodeco publicó un listado informativo de agencias de viaje y turismo, como parte de una acción preventiva y de orientación dirigida a los consumidores ante la creciente oferta de servicios vinculados al Mundial 2026.

Según informó la institución en su momento, el listado incluye a aquellas agencias que, de manera voluntaria —ya sea a través de asociaciones o de forma directa—, solicitaron a Acodeco la difusión de su actividad comercial. La iniciativa tiene un carácter meramente informativo y busca servir como referencia para los consumidores que planifican viajes relacionados con el evento deportivo.

Acodeco aclaró que este listado podrá actualizarse de forma continua, incorporando a otros agentes económicos que así lo soliciten, con el objetivo de ampliar la información disponible para el público. No obstante, recordó que las agencias incluidas deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 y demás disposiciones legales vigentes en materia de protección al consumidor.