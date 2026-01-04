¡No caiga en estafas! Este es el listado oficial de las agencias que venderán paquetes turísticos para el Mundial 2026

Acodeco informó que mantendrá un monitoreo permanente del cumplimiento de la normativa sobre publicidad, información clara y veraz, así como de las disposiciones de protección al consumidor, en el marco de sus atribuciones legales.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) publicó un listado informativo de agencias de viaje y turismo, como parte de una acción preventiva y de orientación dirigida a los consumidores ante la creciente oferta de servicios vinculados al Mundial 2026.

Según informó la institución, el listado incluye a aquellas agencias que, de manera voluntaria —ya sea a través de asociaciones o de forma directa—, solicitaron a Acodeco la difusión de su actividad comercial. La iniciativa tiene un carácter meramente informativo y busca servir como referencia para los consumidores que planifican viajes relacionados con el evento deportivo.

Acodeco aclaró que este listado podrá actualizarse de forma continua, incorporando a otros agentes económicos que así lo soliciten, con el objetivo de ampliar la información disponible para el público. No obstante, recordó que las agencias incluidas deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 y demás disposiciones legales vigentes en materia de protección al consumidor.

La entidad precisó que, en caso de que algún consumidor considere vulnerados sus derechos, puede interponer la queja o denuncia correspondiente ante Acodeco, conforme a los procedimientos legales establecidos.

Asimismo, la institución reiteró que la autoridad competente para la regulación y supervisión de las agencias de viajes en Panamá es la Autoridad de Turismo de Panamá, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que correspondan a otras entidades.

Acodeco informó que mantendrá un monitoreo permanente del cumplimiento de la normativa sobre publicidad, información clara y veraz, así como de las disposiciones de protección al consumidor, en el marco de sus atribuciones legales.