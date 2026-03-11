Mulino se reúne con el presidente de Chile, José Antonio Kast, para temas de integración económica

La relación bilateral trasciende el ámbito comercial, abriendo puertas a inversiones mutuas en infraestructura, logística y tecnología, aprovechando la posición estratégica de Panamá con el Canal y los puertos chilenos para potenciar el comercio en el Pacífico.

Panamá/El fortalecimiento de la integración económica entre ambos países y la consolidación de Chile como socio estratégico fueron algunos de los temas abordados en la reunión bilateral que sostuvieron, este martes, el presidente José Raúl Mulino y el presidente electo José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño, en Santiago de Chile.

El presidente Mulino propuso el establecimiento de una comisión bilateral como mecanismo institucionalizado de cooperación entre ambos países: “Hemos tenido una reunión exitosa con el presidente Kast. Chile es muy importante para Panamá al ser el primer usuario latinoamericano del Canal”, sostuvo Mulino a su salida del encuentro.

“Hemos propuesto una comisión binacional para manejar la agenda e ir avanzando en los diferentes temas comunes y que pudimos ver en la reunión de Miami: seguridad, narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero”, destacó Mulino. La comisión binacional abordaría también temas de comercio y transporte.

“De gran complacencia fue el haber estado con un amigo”, comentó el presidente panameño, quien lo acompañará en la ceremonia de transmisión de mando este miércoles 11 de marzo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Grandes coincidencias entre ambos mandatarios fueron destacadas durante el encuentro, donde se busca el establecimiento de una estrategia para integrar al país al Cono Sur y fomentar una armónica relación de cooperación. La reunión representa una plataforma ideal para fomentar alianzas que contribuyan a generar empleo y valor agregado en Panamá.

La relación bilateral trasciende el ámbito comercial, abriendo puertas a inversiones mutuas en infraestructura, logística y tecnología, aprovechando la posición estratégica de Panamá con el Canal y los puertos chilenos para potenciar el comercio en el Pacífico.

En la reunión, que ocurre un día antes de la toma de posesión del presidente Kast, participaron, por la parte panameña, los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Asuntos del Canal: Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente, así como el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez. Por Chile, participaron el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas, Agustín Quera.