Minsa respalda objeción del Ejecutivo al proyecto de ley sobre horarios extendidos en centros de salud

Actualmente existen 119 instalaciones sanitarias a nivel nacional que ya operan con horario extendido.

Ministerio de Salud (MINSA) / Ministerio de Salud
Danna Durán - Periodista
11 de marzo 2026 - 15:43

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto, por inconveniente, el proyecto de Ley 19, una iniciativa que buscaba establecer horarios extendidos en los centros de salud de la República de Panamá.

De acuerdo con la entidad, actualmente existen 119 instalaciones sanitarias a nivel nacional que ya operan con horario extendido, una estrategia que busca garantizar la atención médica a la población y facilitar el acceso a los servicios básicos de salud.

🔗Puedes leer: Boyd Galindo responde a cuestionamientos por demora del Policentro de San Isidro y detalla avances de unificación del sistema

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que estos centros mantienen atención después de las 3:00 de la tarde, lo que permite a los pacientes acudir a consultas médicas en horarios adicionales a la jornada regular.

No obstante, el titular de la cartera de Salud indicó que la institución continúa evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones, principalmente en aquellas ubicadas en zonas donde los pacientes requieren mayor acceso a servicios médicos.

“Debo aclarar que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere de una adecuada organización administrativa, ya que implica el nombramiento de médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y conductores”, señaló Boyd Galindo.

El Minsa reiteró que continuará brindando atención en horario extendido en las regiones donde sea necesario, con el objetivo de asegurar a los pacientes un acceso oportuno a los servicios básicos de salud.

Noticias relacionadas

Minsa y OPS inician estudio de línea base para detectar casos de tracoma en Panamá Minsa reporta 27 muertes por influenza y más de 600 casos de síndrome gripal

Temas relacionados

Ministerio de Salud Ejecutivo Horarios Proyecto de ley
Si te lo perdiste
Lo último
stats