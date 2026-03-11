Minsa respalda objeción del Ejecutivo al proyecto de ley sobre horarios extendidos en centros de salud

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) respaldó la decisión del Ejecutivo de objetar en su conjunto, por inconveniente, el proyecto de Ley 19, una iniciativa que buscaba establecer horarios extendidos en los centros de salud de la República de Panamá.

De acuerdo con la entidad, actualmente existen 119 instalaciones sanitarias a nivel nacional que ya operan con horario extendido, una estrategia que busca garantizar la atención médica a la población y facilitar el acceso a los servicios básicos de salud.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que estos centros mantienen atención después de las 3:00 de la tarde, lo que permite a los pacientes acudir a consultas médicas en horarios adicionales a la jornada regular.

No obstante, el titular de la cartera de Salud indicó que la institución continúa evaluando la posibilidad de ampliar los horarios en otras instalaciones, principalmente en aquellas ubicadas en zonas donde los pacientes requieren mayor acceso a servicios médicos.

“Debo aclarar que la extensión de horarios en las instalaciones sanitarias requiere de una adecuada organización administrativa, ya que implica el nombramiento de médicos, enfermeras, camilleros, personal de limpieza y conductores”, señaló Boyd Galindo.

El Minsa reiteró que continuará brindando atención en horario extendido en las regiones donde sea necesario, con el objetivo de asegurar a los pacientes un acceso oportuno a los servicios básicos de salud.