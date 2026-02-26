Boyd Galindo responde a cuestionamientos por demora del Policentro de San Isidro y detalla avances de unificación del sistema

Boyd Galindo adelantó que en los próximos meses se producirán cambios significativos en la atención sanitaria, apoyados en herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció avances en el proceso de unificación del sistema público sanitario, un hecho histórico que busca que todos los panameños, asegurados y no asegurados, puedan acceder sin distinción a los servicios de la red pública de salud.

“Panamá no puede seguir con sistemas de salud divididos porque no tenemos ni los recursos económicos ni humanos para poderle hacer frente a nuestra realidad”, señaló Boyd Galindo, enfatizando la necesidad de optimizar los recursos y garantizar equidad en la atención médica.

El titular adelantó que en los próximos meses se implementarán cambios significativos apoyados en herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. Además, subrayó la urgencia de enfrentar las enfermedades no transmisibles, especialmente aquellas asociadas a la obesidad, que afecta al 60% de la población y eleva la incidencia de enfermedades crónicas.

Inauguración del policentro de San Isidro

En paralelo, el ministro informó sobre la inauguración del Policentro de San Isidro, una obra que permaneció paralizada por más de 14 años. El proyecto, inicialmente estimado en 25 millones de dólares, terminó incrementándose en aproximadamente 10 millones adicionales. Boyd Galindo reconoció los cuestionamientos sobre la demora y posibles responsabilidades, pero enfatizó que la prioridad es ofrecer soluciones de salud a la población.

“A nosotros nos compete echar adelante, como dijo el señor presidente de la República, en darle solución a nuestro pueblo. Seguimos adelante, independientemente de las denuncias que haya que poner para buscar a los responsables”, manifestó.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud busca transformar el modelo de atención pública, optimizar recursos y garantizar mayor equidad en el acceso a los servicios médicos en todo el territorio nacional.