Aprehenden a segundo sospechoso por homicidio de un comerciante en Chitré

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el caso y dar con todos los responsables de este homicidio.

Un segundo sospechoso fue aprehendido en el marco de las investigaciones por el homicidio de un ciudadano de origen indio, ocurrido el pasado 11 de marzo en el distrito de Chitré, provincia de Herrera.

La diligencia fue realizada por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público, mediante un allanamiento en el sector de Panamá Viejo, donde fue capturado un hombre conocido con el alias de “Válvula”, señalado como presunto implicado en el crimen.

El hecho violento se registró en los predios de una plaza en Azuero, donde la víctima fue atacada con arma de fuego en las afueras de un local dedicado a la venta de autos, lo que le causó la muerte.

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Durante el operativo, las autoridades lograron ubicar indicios tecnológicos y otros elementos que podrían ser clave para el avance de la investigación.

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso mantenía una medida cautelar de casa por cárcel por delitos relacionados con drogas al momento de su aprehensión.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el caso y dar con todos los responsables de este homicidio.