Violencia sobre ruedas: Ataque a tiros contra un autobús del transporte público en Panamá Oeste

De acuerdo con lo que se observa y se escucha en el video, el conductor habría resultado herido tras recibir impactos de bala.

Un hecho de violencia que ha generado preocupación entre residentes y usuarios del transporte público se registró en el distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, luego de que un conductor de autobús fuera atacado a tiros mientras realizaba su recorrido con pasajeros a bordo.

El incidente, que se ha viralizado en redes sociales a través de un video, muestra el momento en que un bus tipo coaster se encontraba en marcha hacia la ciudad de Panamá cuando se escuchan varias detonaciones. En la grabación, el ayudante del conductor, conocido como “secretario”, le advierte que están siendo atacados.

De acuerdo con lo que se observa y se escucha en el video, el conductor habría resultado herido tras recibir impactos de bala. El hecho ocurrió en las inmediaciones del área de Nuevo Chorrillo, cerca de la 7 de Septiembre, lo que ha aumentado la alarma entre transportistas y pasajeros que transitan diariamente por esta ruta.

El equipo de noticias consultó a la Policía Nacional, que informó que el caso se mantiene bajo investigación y, hasta el momento, no hay personas aprehendidas. Las autoridades indicaron que se analiza si existía alguna relación previa entre los involucrados o si se trató de un hecho aislado.

De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el ataque habría sido perpetrado por el conductor de un vehículo particular, aunque no se descarta que haya existido algún tipo de persecución previa. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Información de Yammy Rivas