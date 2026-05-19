Gabinete autoriza importación adicional de jamón picnic y 1,500 toneladas de cerdo

De acuerdo con las autoridades, la decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario identificara la necesidad de ajustar ciertas fracciones arancelarias para el año 2026, sin que ello afecte los controles ni el cumplimiento de las normas nacionales vigentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto N.° 5-26, mediante el cual se autoriza la importación de un volumen adicional de productos de cerdo, incluyendo jamón picnic y materia prima destinada a la industria nacional, como parte de ajustes a las políticas de abastecimiento y regulación del sector agroalimentario.

La medida adiciona los artículos 2E y 2F a decretos previamente emitidos en 2024 y 2025, que regulan la importación y comercialización de productos porcinos en el país, y establece un máximo adicional de 1,500 toneladas métricas de producto terminado, así como la misma cantidad de materia prima. El periodo de importación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026.

De acuerdo con las autoridades, la decisión se adoptó luego de que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario identificara la necesidad de ajustar ciertas fracciones arancelarias para el año 2026, sin que ello afecte los controles ni el cumplimiento de las normas nacionales vigentes.

El ajuste también responde a una recomendación del Comité de la Cadena Agroalimentaria del Cerdo y sus Derivados, que en reunión del 14 de abril de 2026 propuso ampliar el volumen autorizado en 1,500 toneladas métricas adicionales, sobre lo establecido en el Decreto de Gabinete N.° 24 del 10 de junio de 2025.

Dicho decreto había fijado para el año 2026 un total de 8,062 toneladas métricas bajo licencias no automáticas de importación. Con la nueva disposición, se autoriza la importación adicional de jamón picnic (paleta cocida ahumada) y materia prima correspondiente a piernas y paletas de cerdo.

El decreto también modifica normativas anteriores relacionadas con el control de importaciones del sector porcino, en un intento por equilibrar el abastecimiento del mercado y las necesidades de la industria nacional.

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