Gabinete aprueba más de B/.13 millones para Bomberos y nuevo campus del Instituto Gorgas

Las autoridades explicaron que esta asignación cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones que autorizan créditos adicionales suplementarios destinados al fortalecimiento operativo del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá y al avance del nuevo complejo científico del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

En el caso de los Bomberos, se aprobó un monto de B/.9,634,800.00, recursos que serán utilizados para reforzar el presupuesto de funcionamiento e inversiones de la institución, con el objetivo de cubrir gastos prioritarios que permitan garantizar la continuidad de sus operaciones durante el actual periodo fiscal.

Las autoridades explicaron que esta asignación cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional, así como con el aval de la Contraloría General de la República, que certificó la viabilidad financiera y conveniencia del uso de los fondos.

Por otro lado, el Gabinete también autorizó B/.4,011,545.00 para el Instituto Conmemorativo Gorgas, destinados a cumplir con el pago de la Adenda No. 1 al contrato No. 014-2024, relacionado con el proyecto “Campus Gorgas, fase 1”.

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Este proyecto contempla la construcción de un moderno campus de investigación científica de 6.5 hectáreas, que en su primera etapa incluye un edificio de investigación y administración, equipado con laboratorios especializados para el estudio de patógenos peligrosos.

Además, la infraestructura contará con dormitorios para investigadores, lo que permitirá fortalecer la capacidad del Gorgas como centro de referencia nacional y regional en materia de investigación en salud.

Con esta aprobación, el Gobierno busca garantizar tanto el funcionamiento de instituciones clave en materia de seguridad como el desarrollo de la ciencia y la investigación en el país.