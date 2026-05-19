Defensoría del Pueblo pone bajo la lupa atención en hospitales de la CSS; pacientes exponen fallas en el sistema

La institución indicó que estas acciones buscan corregir deficiencias acumuladas por años de falta de mantenimiento y problemas estructurales en las instalaciones.

La Defensoría del Pueblo mantiene abiertas varias investigaciones tras recibir reclamos y quejas relacionadas con una posible vulneración al derecho a la salud de pacientes asegurados, principalmente por presuntas deficiencias en la atención médica, falta de medicamentos, reactivos e insumos, así como por las condiciones observadas en los servicios de urgencias.

Las investigaciones se desarrollan luego de inspecciones realizadas en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde personal de la Defensoría efectuó recorridos para verificar las condiciones de atención.

Entre los testimonios recogidos por TVN Noticias hay opiniones divididas sobre el servicio brindado en las instalaciones.

Uno de los asegurados denunció que un familiar permaneció durante varias horas sin ser evaluado por una especialista.

“En silla de ruedas, y la doctora nunca lo revisó en el tiempo de su turno”, manifestó.

Otro paciente relató un incidente ocurrido al retirar resultados de laboratorio.

“Me dieron otro nombre y otra fecha de nacimiento. Son errores que no deben suceder”, expresó, aunque indicó que posteriormente la situación fue corregida.

También hubo usuarios que destacaron mejoras en la atención.

“El doctor que me atendió, me atendió muy bien, muy cariñoso, muy tratable”, señaló uno de los entrevistados.

Mientras avanzan las investigaciones, la Caja de Seguro Social informó mediante un comunicado que mantiene en ejecución distintos proyectos orientados a fortalecer la calidad de atención y mejorar infraestructura y servicios.

La institución indicó que estas acciones buscan corregir deficiencias acumuladas por años de falta de mantenimiento y problemas estructurales en las instalaciones.

Además, la entidad recordó a los asegurados que pueden presentar quejas y observaciones a través de los fiscalizadores ubicados en los centros médicos, mediante la línea 311 o utilizando los canales oficiales de atención.

Información de Luis Mendoza