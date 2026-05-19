Conductores de transporte público reciben seminarios de manejo seguro en Chiriquí

De acuerdo con estadísticas oficiales, durante el 2026 se han colocado más de 20 mil boletas por exceso de velocidad en el país, de las cuales cerca de 3 mil corresponden a la provincia de Chiriquí.

David, Chiriquí/Ante el incremento de los accidentes de tránsito en la provincia de Chiriquí, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con prestatarias del transporte público, inició un ciclo de seminarios dirigidos a conductores de buses y taxis con el objetivo de reforzar el manejo seguro y prevenir más víctimas en las vías.

Las autoridades manifestaron preocupación por el aumento de los siniestros registrados tanto en Chiriquí como a nivel nacional, muchos de ellos captados por cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos de la provincia.

El exceso de velocidad, la imprudencia, la distracción al volante y conducir bajo los efectos del alcohol continúan siendo señalados como las principales causas de accidentes de tránsito en la región.

De acuerdo con estadísticas oficiales, durante el 2026 se han colocado más de 20 mil boletas por exceso de velocidad en el país, de las cuales cerca de 3 mil corresponden a la provincia de Chiriquí.

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El director nacional de Educación Vial y Defensa del Usuario de la ATTT, Isaías Marcelino, explicó que la campaña busca sensibilizar especialmente a los conductores del transporte colectivo y selectivo.

“En este momento hay un alza en accidentes en el país y preocupados estamos en Chiriquí haciendo una campaña sobre el transporte público colectivo y selectivo con el lema: ‘Conduce con responsabilidad, recuerda que transportas vidas’”, expresó.

Por su parte, la directora regional de la ATTT en Chiriquí, Ritxi Espinoza, hizo un llamado a la ciudadanía y a los conductores a respetar las normas de tránsito.

“Estamos haciendo el llamado a que se conduzca de manera responsable y se respeten las señales de tránsito, porque si hacemos eso en conjunto, autoridades y ciudadanía, podemos minimizar y llegar a cero víctimas fatales”, señaló.

Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando jornadas de capacitación y campañas de concienciación en distintos puntos de la provincia para promover una cultura vial más responsable y reducir los accidentes de tránsito.

Con información de Demetrio Ábrego